Leisnig

Michael Kretschmer ist weiterhin im Freistaat Sachsen unterwegs: Der Ministerpräsident möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen und sehen, wie sie in den Städten und Dörfern ihr Leben gestalten. Für Sonnabend, 23. Juni, wählte er zwei Veranstaltungen rund um Leisnig für einen Besuch aus.

Erst sportliches, dann politisches Sommerfest

Zunächst will er sich beim diesjährige Sommerfest mit dem VfB Und dem DMI Leisnig auf den Leisniger Sportstätten davon überzeugen, wie dieses in der Form erst im vergangenen Jahr aus der taufe gehobene Ereignis läuft. Danach fährt er nach Klosterbuch weiter. Dorthin lädt der CDU-Europa-Abgeordnete Dr. Peter Jahr alljährlich zu seinem Sommerfest ein.

Präsentationen von Vereinen und Unternehmen

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) freut sich über den angekündigten hohen Besuch: „Für eine halbe Stunde will Kretschmer die Leisniger Sportstätten besuchen, wo sich an diesem Tag am Rande zahlreicher sportlicher Wettkämpfe im Fußball, Tennis und erstmals auch Rasenhandball, Vereine und Unternehmen der Region präsentieren.“

Partnerstädte vertreten, Feierstunde Freitag

Gegen 13 Uhr will Kretschmer da sein. Für diesen Zeitpunkt haben auch Vertreter aus den Partnerstädten Leisnigs ihr Kommen zugesagt: Am gleichen Wochenende wird die zehnjährige Partnerschaft zwischen Leisnig und dem italienischer Oggiono gefeiert. Die offizielle Feierstunde ist Freitagabend 20 Uhr.

Wettkämpfe unter Städtepartnern

Neben der Delegation aus Italien sind deswegen auch Gäste aus dem ungarischen Halasztelek und aus Bünde/Westfalen in Leisnig. Auch die sportlichen Wettkämpfe laufen unter Beteiligung von Mannschaften aus dem befreundeten Kommunen.

Laden ein zum Sommerfest (von links): VfB-Vereinspräsident Jörg Lippert und Bengt Dölitzscher, Betriebsleiter bei DMI. Beim Fußballturnier wird traditionell um den DMI-Cup gespielt. Beide Männer sind auch gespannt auf den Besuch des Sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Quelle: Steffi Robak

Veranstalter beeindruckt über hohen Besuch

Die Sommerfest-Veranstalter, VfB-Vereinspräsident Jörg Lippert sowie Betriebsleiter Bengt Dölitzscher vom Archivdienstleiter DMI, sind schon mal beeindruckt, dass gleich der sächsische Ministerpräsident auf dem Fest erscheint. Des läuft im Übrigen unter dem Motto „ für den Sport, für die Kids, für alle“. Es schließt demnach auch den Ministerpräsidenten mit ein.

Von Steffi Robak