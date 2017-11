Sänger von Waldheim steht demnächst vorm Landgericht – Maßregelvollzug droht

Waldheim/Chemnitz. Für den Sänger von Waldheim wird es ernst. Ab Mitte November verhandelt die 6. Große Strafkammer gegen den Mann, der mit seiner exzentrischen Art in Waldheim und Döbeln auffällt.

Dem 41-Jährigen liegt zur Last, am 26. Dezember 2015 in Waldheim auf der Zschopaubrücke mit seinem Gitarrengeklimpere einen in der Nähe wohnenden Zeugen in seiner Ruhe gestört zu haben. Als dieser fragte, ob man nicht einmal am Feiertag seine Ruhe haben könnte, soll der Angeklagte den Zeugen zunächst mit der Faust und dann mit der Gitarre gegen den Kopf geschlagen haben. Außerdem liegen zwei weitere Anklagen vor, nach denen der Sänger einem Zeugen einen Stinkefinger gezeigt haben soll und in einem weiteren Fall einer Zeugin einen Hieb mit dem Arm gegen den Hals versetzt haben soll. Gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung, Beleidigung – das kann normalerweise das Amtsgericht machen. Hat es übrigens auch schon mal. Aber Strafrichterin Marion Zöllner kam nicht weiter, weil sie an die Grenzen ihrer Zuständigkeit stieß. Denn bei dem Sänger kommt statt oder neben einer Strafe auch die Unterbringung im Maßregelvollzug zur Psychotherapie in Betracht. Das müssen laut Gerichtsverfassungsgesetz Landgerichte entscheiden.

Richterin Zöllner hatte in ihrem Verfahren gegen den Sänger Dr. Kerstin Buchholz zugezogen. Die forensische Psychiater begutachtete den Waldheimer und kam zu dem Schluss, dass er schuldunfähig im Sinne des Paragrafen 20 Strafgesetzbuch sei und an Schizophrenie leide. „Er lebt in einem Wahngebäude, hat kognitive Störungen, optische und haptische Halluzinationen – er spürt Menschen, die real gar nicht da sind“, sagte die Psychiaterin damals.

Von Dirk Wurzel