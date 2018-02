Salsa-Rhythmen erwecken karabisches Lebensgefühl in Hartha

Hartha. Der Verein Jugend Aktiv Harthe versetzt Hartha in Bewegung: Ab Sonntag starten Tanzkurse, bei denen die Bewohner der Froschstadt lateinamerikanisches Lebensgefühl und Temperament kennenlernen können. Die Trainer Sindy Burkhardt und Steffen Golembiewski bieten hierfür drei Kurse an. Einen Grundkurs und Fortgeschrittenkurs im Salsa sowie einen Bachata-Kurs.

Karibisches Flair in der Froschstadt

Die Wurzeln des Bachata liegen in der Dominikanischen Republik. Er folgt einem Schema von vier Takten, wobei zum vierten Taktschlag eine Hüftseite betont nach oben geschoben wird. Aufgrund dieser Akzentuierung, aber auch weil meist sehr eng getanzt wird, gilt er als einer der erotischsten lateinamerikanischen Tänze.

Salsa ist auch ein lateinamerikascher Paartanz im Viervierteltakt, in dem viele Einflüsse zu einer „Soße“ – so die Übersetzung aus dem Spanischen – zusammengeflossen sind. Die Salsa entstand in den 1960er Jahren als der europäische Gesellschaftstanz auf karibische Einflüsse wie Rumba oder Mambo traf.

Tanz für Jung und Alt

Über zehn Wochen – jeweils sonntags, jeweils 60 Minuten – wird im Grund- und Aufbaukurs dessen kubanische Variante eingeübt. Die sei so angelegt, dass sie im Prinzip wie in Kuba getanzt werden könne, erklärt Sindy Burkhardt: Man gehe aus dem Hotel und dann erklingt zufällig Musik auf der Straße. „Das geht zur Not auch mit Flipflops am Strand.“ Spezielles Schuhwerk brauchen Neutänzer also nicht. Auch sonst lässt sich Salsa voraussetzungslos erlernen. Jeder, von Jung bis Alt, könne das tanzen: „Wir hatten beim letzten Kursdurchlauf eine Frau, die war 65, und einen Mann, der noch älter war, die sich auch erst als Tanzpartner kennengelernt haben.“

Auch Einzelpersonen können sich anmelden

Das sei auch das Schöne an den Kursen: Niemand müsse bereits einen Partner im Gepäck haben. „Meist findet sich jemand im Kurs oder einer der Fortgeschrittenen tanzt als Gast im Grundkurs mit“, erzählt sie. Die Teilnehmerzahlen seien kontinuierlich gestiegen. 30 Voranmeldungen hat Burkhardt bereits. Es sind aber noch Plätze frei, wenn die Kurse am Sonntag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Hartharena starten. Preis pro Person 65 Euro.

Donnerstags wird Hartharena zum Übungsraum

Neu ist die freie Trainingsstunde am Donnerstag ab 19 Uhr, in der das Gelernte geübt werden kann. Wer an dieser zum Reinschnuppern teilnehmen möchte, kann sich bei Sindy Burkhardt unter 0173/4576192 melden.

Von Manuel Niemann