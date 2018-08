Leisnig

Was beim ersten Leisniger Nachtbaden vom Drei-Meter-Sprungbrett durch die Luft wirbelte, konnte sich sehen lassen. „Seit klar war, dass es den Wettbewerb gibt, haben die Freibadgäste geprobt,“ stellt Markus Kählert fest. Deshalb gab es unter anderem so manchen Salto zu sehen. Hunderte Leisniger nutzten das Ereignis, um in der lauen Sommernacht bis Mitternacht gemeinsam zu Feiern. Der Schwimmmeister und Chef vom Freibadteam gehört zu den Ideengebern.

Sogar ein Dreifachsalto dabei

Den technisch anspruchsvollsten Sprung zeigte Jari Roitzsch. Er wagte den dreifachen Salto. Neben dem Schwierigkeitsgrad ging es in Anbetracht der großen Altersunterschiede im Teilnehmerfeld unter anderem auch um eine gute Haltung beim Sprung sowie das Eintauchbild ins Wasser.

Einziges Mädchen und jüngste Teilnehmerin

Nach Altersklassen wurde nicht unterschieden. Die jüngste Teilnehmerin, die siebenjährige Kayla Domsch, als einziges Mädchen dabei, hatte genug Mut, gegen Jugendliche und junge Erwachsene anzutreten und beherzt vom Turm zu springen. Es ging letztlich um den Spaß, sich mit anderen zu messen.

Viel Aufmerksamkeit und Applaus vom Publikum

Patric Illgen, der sich schnell als Moderator angeboten hatte, verstand es, die Spannung hoch zu halten. Das Publikum würdigte die Leistungen der Springer mit anhaltender Aufmerksamkeit und viel Applaus.

Mehrere Springer mit guter Wertung

Die Höchstpunktzahl von 15 Zählern konnten am Ende des ersten Durchgangs mehrere Teilnehmer vorweisen, so dass es bis zur Entscheidung weiterer Sprünge bedurfte. Insgesamt 24 Freibadgäste hatten sich zum Wettbewerb angemeldet. Kontinuierlich hohe Bewertungen erreichte Pascal Kleemeier. Er holte sich Platz eins, gefolgt von Nico Rasser auf Platz zwei und Max Leutert auf Platz drei.

Preis: Verzehrsgutschein für den Imbiss

Den Reifenrutschen-Wettbewerb hatte zuvor Carlos Pirschmann für sich entschieden. Neben Florian Schulz schaffte es Kayla Domsch hier ebenfalls bis in das Finale. Auch für diesen Wettbewerb gab es mehr als 20 Teilnehmer. Den Besten in den Wettbewerben winkten zur Belohnung Verzehrsgutscheine für den Freibadimbiss beziehungsweise sofort ein Eis.

Nächstes Jahr Party-Start vorziehen

Das Nachtbaden soll auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholt werden, dann aber bereits etwas eher beginnen. Dieses Jahr startete das Fest 18 Uhr. Die Entscheidung für die Party fiel relativ kurzfristig, erst etwa eine Woche zuvor. So war die Zeit knapp, um ein breiter aufgestelltes Programm auch für Freibadbesucher im Kindesalter und damit auch noch stärker familienorientiert vorzubereiten.

Warmwasseraufbereitung für Kinderbecken

„Nächstes Jahr wollen wir das Fest auf jeden Fall also eher beginnen,“ sagt Stefan Mehner von der Feibad-Initiative. Diese hatte sich um die Besetzung der Cocktailbar gekümmert. Die Erlöse aus dem Verkauf von Capirinha oder Sex on the Beach fließt in demnächst anstehende neue Investitions-Projekte. Das Becken für die Kleinkinder soll eine Warmwasseraufbereitung bekommen, und der Matschplatz, ebenfalls am liebsten von den ganz Kleinen genutzt, bald mit einem Sonnensegel überspannt werde

Sportlichen Charakter ausbauen

Rund 500 Gäste, schätzt Mehner, besuchten die Party. „Alles in Allem, und für die Kürze der Vorbereitungszeit, ist alles wunderbar gelungen.“ In der ersten Auswertung unter den Organisatoren einigte man sich bereits auf eine Fortsetzung. Und diese solle auf jeden Fall den sportlichen Charakter mit diversen Wettkämpfen beibehalten.

Von Steffi Robak