Hartha

An die offenen Decken im Haus und den herumwuselnden Bautrupp haben sich die Schüler und Lehrer der Pestalozzi-Oberschule in Hartha gewöhnt. Seit September laufen die Arbeiten des millionenschweren Sanierungsprojektes. Fast vier Monate nach dem ersten Spatenstich wird es Zeit für ein kleines Zwischenfazit.

Grobe Brandschutzarbeiten fast geschafft

Durch die regelmäßigen Baubesprechungen hat Kerstin Wilde immer einen guten Überblick. Sie ist selbst zu einer kleinen Expertin geworden, Begriffe wie „Rohbauabmauerung“ nutzt die Schulleiterin wie selbstverständlich. In den letzten Wochen und Monaten hat sich einiges getan in der Pestalozzistraße 27 –Arbeit im Groben. So wurde unter anderem der Mittelbau auf dem Hof abgerissen und die Brandschutzmaßnahmen des Hauses vorangetrieben. Jetzt geht es an die Vorbereitungen der Elektrotechnik im Keller und an den weiteren Ausbau des Dachgeschosses. Zukünftig sollen Sachunterricht, Musik und Kunst dort ihren Platz finden. „Dadurch haben wir mehr Räume, sodass jede Klasse ein eigenes Zimmer bekommt“, freut sich Wilde. Sie nennt es Heimatraum. Bis dahin dauert es allerdings noch. Momentan werkeln die Zimmermänner am Einbau der Dachgaube. Die Bautreppe, die aktuell dort hochführt, ist Platzhalter für den Fahrstuhl, der zukünftig ein behindertengerechten Zugang ermöglichen soll. „Wir haben uns geeinigt, dass die Hauptarbeiten dafür in der Januarwoche gemacht werden –zur unterrichtsfreien Zeit.“ Angenehmer für alle Beteiligten.

Ein kleiner Schritt in Richtung Digitalisierung

Bald geht es auch an die Arbeiten in den Klassenräumen. Dafür werden die Decken für eine bessere Akustik nach unten gezogen, Dämmung installiert, Sanitärbereiche überholt und langersehnte Medienanschlüsse gelegt. „Zumindest haben wir damit die Grundvoraussetzung zur Mediennutzung. Mit Digitalisierung hat das trotzdem wenig zutun.“ Damit der Schulbetrieb weitergehen kann, wird immer nur ein halber Gang saniert. Das Inventar der Räume kommt in Schränken und Regalen unter, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat. So bleiben beispielsweise Reagenzgläser, Trichter und Brenner für den Physikunterricht verfügbar.

Der Zeitplan steht und momentan läuft alles nach Plan. Morgen soll im Stadtrat der dritte Bauabschnitt beschlossen werden.

Von Lisa Schliep