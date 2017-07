Döbeln. Schäferstündchen für die Beamten des Polizeireviers Döbeln: Kurz vor 12 Uhr, am Dienstagmittag, meldete ein Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn auf der Strecke Döbeln, dass drei Schafe aus Richtung Masten über das Gleisbett gelaufen sind. Bei den Tieren handelte es sich um ein Mutterschaf mit zwei Lämmern, die wenig später in einem Firmengelände entdeckt worden. Anhand der Ohrmarke war es nicht möglich, den Halter ausfindig zu machen, so dass die Schafe zunächst auf dem Betriebsgelände gesichert und später vom Tierheim Ostrau in Obhut genommen worden. Wem sind die drei Schafe abhanden gekommen? Wer kennt deren Halter? Hinweise nehmen das Polizeirevier Döbeln, unter Telefon 03431/65 90, und das Tierheim in Ostrau unter 034324/21 863, entgegen.

Update: Die herrenlose Schafe sind nicht mehr herrenlos. Die Tiere werden im Laufe des Tages von ihrem Besitzer abgeholt.

Von Thomas Sparrer