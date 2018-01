Schalmeienfestival geht nach Pause in die 15. Runde

Die Roßweiner Schalmeienfestivals vergangener Jahre sind legendär. Nach einer längeren Pause findet sich nun ein Döbelner, der die Veranstaltung wieder aufleben lassen will: der Getränkehändler Michael Köhler. Am 5. Mai soll das 15. Festival in einem Festzelt am Lindenhof über die Bühne gehen.