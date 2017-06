Es nicht so sehr der Straßen-, sondern der dazugehörige Gehwegbau, der in Roßweins Innenstadt immer wieder für Aufsehen sorgt. War es zunächst die Breite des Fußweges und dann dessen Neigung an einigen Stellen, die für Diskussionsstoff sorgten, ist es jetzt die Farbgestaltung. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) fordert Nachbesserungen.