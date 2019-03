Döbeln

Zwei Jugendliche sollen am Donnerstagnachmittag zwischen 17.15 und 18 Uhr die Fensterscheibe eines Büros in Döbeln in der St.-Georgen-Straße beschädigt haben. Zeugen beobachteten die Tat und informierten umgehend die Polizei.

Die Beamten stellten daraufhin in Tatortnähe zwei Tatverdächtige (17, 18). Sie stehen zudem im Verdacht, kurz zuvor eine Scheibe an einem Haus in der Kleinen Kirchgasse beschädigt zu haben. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Von daz