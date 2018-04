Schifffahrtsaison beginnt am Wochenende an der Talsperre

Kriebstein. Auf dem Kriebsteinsee fahren am Wochenende wieder die Schiffe. „Nachdem unsere Schiffe zur offiziellen Saisoneröffnung ab Karfreitag nicht fahren konnten, starten wir nun am 7. und 8. April, bei hoffentlich schönstem Wetter, in die Schifffahrtsaison 2018 an der Talsperre Kriebstein“, teilt Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre mit.

Das erste Linienschiff legt am Sonnabend um 10 Uhr vom Hafen Kriebstein aus ab. Das erste Rundfahrschiff folgt eine Stunde später um 11 Uhr. „An beiden Tagen ist auch das zweite Rundfahrtschiff im Einsatz. Die Personenfähre Lauenhain - Ringethal nimmt ebenso ihren Betrieb auf“, so Caro.

Über die Ostertage besuchten nach Angaben des Zweckverbandes rund 3.500 Menschen die Saisoneröffnung an der Talsperre – auch ohne Schifffahrt, dafür mit Familie Osterhase und dem Märchenkönig der Burg Kriebstein.

Von DAZ