Gegen 23 Uhr kam es am Samstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 23-Jähriger verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen der Schlägerei aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können.

Hinweise werden im Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431/6590 entgegengenommen.

Von LVZ