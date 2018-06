Ehrenberg

Es rumpelt tüchtig im Kriebsteiner Ortsteil. Bei den Anwohnern klirren die Gläser im Schrank, wenn ein Laster durch den Ort fährt. An einer Stelle ist es besonders schlimm. Da wackeln sogar die Häuser. Dort ist der Untergrund der Staatsstraße 32 nicht in Ordnung.

Pfuschsanierung macht alles schlimmer

Schlimmer geworden ist es mit der vibrierenden Ortsdurchfahrt, als der Landkreis Mittelsachsen die Straße im sogenannten Patchmatik-Verfahren hat ausbessern lassen. Dabei sprühen die Straßenbauer eine Bitumen-Emulsion in Risse und kleine Schlaglöcher. Das ist preiswert – aber mitunter problematisch. Die Ehrenberger Ortsdurchfahrt jedenfalls hatte nach der Spar-Ausbesserung kleine Erhebungen. Wenn da ein Laster drüber donnert, bebt die Straße vor allem dort, wo der Untergrund schlecht ist.

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler. Quelle: Dirk Wurzel

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) hatte sich sehr ins Zeug gelegt, damit die zuständigen Behörden die schlechten Schwingungen im Ortsteil abstellen. Was nun geschehen soll – wenn auch „nur“ am Brennpunkt auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern, also auf rund 230 Metern Länge der Straße. „Wir haben nun einen Teilerfolg erreicht“, sagt die Bürgermeisterin. Ihr wäre es natürlich lieber, die ganze pfuschsanierte Straße würde jetzt grundhaft ausgebaut werden. „Ich bin aber trotzdem zufrieden, dass jetzt etwas passiert“, sagt Maria Euchler. Auf Betreiben der Gemeinde habe sogar ein Gutachter die Stelle untersucht, wo sich die Straße am meisten aufschaukelt. Ergebnis: Es ist ein tiefgreifender Ausbau notwendig.

Eine Woche lang gesperrt

Den nimmt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ab Montag in Angriff. „Nach Bürgereingaben haben wir uns entschieden, die betroffene Stelle grundhaft auszubauen“, sagt Isebal Siebert, Pressesprecherin des Lasuv. Die Arbeiter graben dazu die Straße bis in die untersten Schichten auf und erneuern diese. Deswegen ist die Straße in der kommenden Woche für fünf Tage voll gesperrt.

Von Dirk Wurzel