Döbeln

Mehrmals die Woche klingelt es bei ihm, damit der Experte das Sicherheitsschloss knackt. Gerade ist es ein älterer Herr, der aus dem Wohngebiet Döbeln-Nord anruft. Im fünften Stock des sanierten Plattenbaus hat er sich ausgesperrt. Eine Nachbarin ruft für ihn den Schlüsseldienst an.

Markus Piechaczek springt in seinen Transporter und düst los. 59 Euro kostet sein Einsatz beim Türöffnen, inklusive Anfahrtspauschale. „Für manche Rentner ist das viel Geld“, weiß der 51-Jährige. Deshalb nimmt er auch nie mehr als fünf Euro Trinkgeld.

Doch Markus Piechaczek weiß, dass mit der Not der Leute nach einer versehentlich zugeknallten Wohnungstür von betrügerischen Dienstleistern viel Schindluder getrieben wird.

Gerade erst verhandelte das Amtsgericht Döbeln eine Anklage wegen Wucher gegen einen 25-jährigen reisenden Schlüsseldienstmonteur. Solche Leute bekommen ihre Aufträge meist von einer Zentrale, die mit einer regionalen Telefonnummer im Telefonbuch vorspiegelt, ein ortsansässiges Unternehmen zu sein. Zumeist drücken diese Monteure nicht wie Markus Piechaczek mit Spezialwerkzeug nur den Schließkeil einer zugefallenen Türe wieder auf. Sie ramponieren unnötigerweise das Schloss und bauen zu Wucherpreisen ein neues ein. Ähnlich war es auch im Döbelner Fall. Die Geschädigte zahlte letztlich 900 Euro und erstattete später Anzeige gegen mutmaßlichen Wuchermonteur.

Markus Piechaczek kennt so etwas und ärgert sich darüber, wenn in Düsseldorf eine Telefonzentrale quer durch Deutschland teure Monteure schickt. Er rät, sich den Kontakt zu heimischen, wirklich ortsansässigen Handwerkern im Handy zu speichern. Er und sein Kollege Ingolf Redling sind in der Region Döbeln bekannt. „Ingolf Redling arbeitet seit 20 Jahren bei mir. Die Leute vertrauen uns“, sagt der vierfache Familienvater und Großvater, der zudem in seinen beiden Läden in Döbeln drei Mitarbeiter beschäftigt und neben dem Schlüsseldienst auch noch mit Arbeitsschutzkleidung handelt und Schuhe repariert.

Keine Minute dauert es und das zugefallene Schloss der Neubauwohnungen in Döbeln-Nord ist geöffnet. Der glückliche Mieter holt seine Papiere aus der Wohnung und gibt dem Schlossermeister 60 Euro.

Mit An- und Abfahrt ist dieser Preis tagsüber angemessen. Nachts und an Wochenenden ginge das nicht. Mit Rufbereitschaft wäre das für 59 Euro nicht darstellbar. „Ich habe das viele Jahre gemacht, wurde von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst zu Türöffnungen gerufen“, sagt er. Heute holt die Rettungsleitstelle in solchen Notfällen die Freiwillige Feuerwehr zu Türnotöffnungen, etwa bei medizinischen Notfällen. Sehr zum Leidwesen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die das nicht vergütet bekommen.

Für den Döbelner Schlosser rechnet es sich nicht mehr, Tag und Nacht Bereitschaftsdienste vorzuhalten. In der Nacht kann es sich also durchaus lohnen, Quartier beim Nachbarn zu nehmen oder Freunde und Angehörige mit einem Ersatzschlüssel auszustatten, bevor man einen teuren Türnotdienst von sonstwoher holt, der mehrere hundert Euro verlangt.

Von Thomas Sparrer