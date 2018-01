Schlüsseldienst-Abzocke: Prozess im Westen wirft Schatten bis in die Region Döbeln

Kleve liegt an der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat fast 50 000 Einwohner und ein Landgericht. Das verhandelt nun gegen den mutmaßlichen Kopf der Schlüsseldienst-Mafia. Deutschlandweit haben deren Monteure für Schlagzeilen wegen überhöhter Rechnungen gesorgt. Auch in der Region Döbeln.