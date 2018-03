Schnee hält Rettungskräfte in der Region Döbeln auf Trab

Region Döbeln. Zwei Verletzte und rund 7000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles, der sich bereits am Freitag auf der Straße zwischen Hartha und Waldheim ereignete. Wie die Polizei mitteilte. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin war auf der glatten Straße von der linken zur rechten Schutzplanke geschleudert und kollidiert. Die Fahrerin und ein weiterer Insasse verletzten sich bei diesem Glätte-Unfall. Die Feuerwehr beseitigte ausgefallene Betriebsflüssigkeiten auf einer Fläche von 250 Quadratmetern. Bindemittel verhinderte die weitere Ausbreitung.

Am Wochenende waren auch die Kameraden der Harthaer Feuerwehr verstärkt im Einsatz, um Menschen aus fest steckenenden Fahrzeugen zu befreien. Wie die Feuerwehr auf ihrer Homepage mitteilt, kamen am Sonnabend gegen 23.30 Uhr auf der Staatsstraße 36 am Harthaer Kreuz zwei Pkw nicht mehr aus eigener Kraft aus den Schneewehen. Die Kameraden schippten die Autos frei. Danach ließen sie die Straße sperren.

Ebenfalls am Sonnabendabend eilten die Harthaer Kameraden zu einem weiteren Schnee-Einsatz. Diesmal in Seifersdorf. Hier hatte sich 50 Meter vor dem Ortsteingang ein Transporter im Schnee festgefahren. Die Feuerwehrleute brachte den Fahrer des Transporters in Sicherheit und veranlasste die Sperrung der Straße.

Eine dreiköpfige Familie holten die Harthaer Feuerwehrkameraden am Sonntag aus den Schneewehen. Auf der Verbindungsstraße zur B 176 in Richtung Kieselbach waren insgesamt drei Pkw im Schnee stecken geblieben.

Neben den bereits genannten Straßen waren auch weitere Verbindungen in der Region Döbeln bis Redaktionsschluss gesperrt. So zum Beispiel die Kreisstraße von Ziegra nach Meinsberg.

Von Dirk Wurzel