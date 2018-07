Mockritz

Eigentlich hatte Thomas Frust alias Kermit, der Frosch, richtig gut vorgelegt: Zum Mockritzer Badewannen rennen setzte er sich für das Team „Muppet-Show“ ziemlich schnell vom sonstigen Starterfeld ab und pflückte als Erster einen Luftballon von der Leine.

In der zweiten Runde ging Miss Piggy jedoch baden – „macht nichts“, sagt Frust, „es hat für den Preis fürs beste Kostüm gereicht – also völlig in Ordnung.“ Mit zwei riesigen aufblasbaren Schwänen als Preis ging es gleich noch mal auf den Teich. Nur dann viel entspannter.

Das Badewannen-Gondeln war am Sonntag der Höhepunkt des Parkfestes, so wie bereits seit Jahrzehnten, und es war zu beobachten, dass manche Renn-Teilnehmer schon eine regelrechte Technik zurecht gelegt haben.

Nach dem Rennen werden die Teilnehmer, dieses Mal fünf Mannschaften, zur Belohnung traditionell mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt. Das hat einen praktischen Hintergrund: Auf dem Grund des Löschteiches steht eine Schicht aus Schlamm. Wie Frust erzählt, ist das auch der Grund dafür, dass seit geraumer zeit keine Frauenteams mehr an den Start gehen.

Gaudi macht es auch beim Zusehen, wie sich am Sonntag zeigte. Das Team „Die Schneemänner“, bestehend aus Danilo Schubert und Stefan Lehmann, haben Frosch und Schwein dann noch eiskalt überholt und sich den Pokal für Platz eins geholt. Mit am Start waren Teams mit so klangvollen Namen wie „Dick und Durstig“ , „Die jungen Pioniere“ oder „Schneewittchen und ihr Stecher“. Für die Kostüme wurde wahrscheinlich mehr Aufwand betrieben als fürs Paddeltraining.

„Es soll ja auch einfach nur Spaß machen“, sagt Frust. Als Vorsitzender vom etwa 35-köpfigen Heimatverein Mockritz steht er an der Spitze derer, die nun schon zum zweiten Mal die Organisation des Parkfestes in ihre Hände genommen haben. Zuvor hat das der Jugendverein Mockritz gemacht und irgendwann signalisiert, dass es personell nicht mehr alleine zu stemmen ist.

Der Heimatverein, mit Mitgliedern im Alter zwischen 16 und 65 Jahren, hat übernommen und den Fortbestand der Sommerparty abzusichern geholfen. Noch immer gehören auch Leute vom Jugendverein zu denen, die zum Fest mit anpacken. Dieses hatte von Blasmusik bis Trabbi- und Traktorentreffen, von Flohmarkt bis Discomusik und das Geschicklichkeits- und Trinkspiel „Beer Pong“ ein ziemlich breit angelegtes Programm zu bieten.

Für die Mitglieder vom Heimatverein geht es am Montag auf dem Festgelände ans Abbauen. Seit der Verein im vergangenen Jahr Elektrik und Wasserleitungen auf dem Gelände gelegt haben, geht es diesbezüglich gut geordnet zu. Die Zeit der provisorisch gezogenen Kabel ist Geschichte. Das kommt auch der Sicherheit der Parkfestgäste entgegen.

Zudem, so kündigt Frust an, werde es in diesem Jahr noch einen Arbeitseinsatz im Park von Mockritz geben. Den hat der Verein unter seine Fittiche genommen, wobei vier- bis fünfmal im Jahr vom Rasenmähen bis Heckescheiden alles dran ist, womit so ein Areal in Schuss gehalten wird. Für nächstes Jahr ist unter anderem vorgesehen, für die Cocktailbar ein Dach zu bauen.

Von Steffi Robak