Leisnig

Für Gewerbegebiet Nordwest in Leisnig legt das Unternehmen Envia Tel nun ordentlich vor: Anschlüsse für schnelles Internet sollen in Leisnig kommen. Das Unternehmen verlegt im Gewerbegebiet Nordwest leistungsstarkes Glasfasernetz. Den zirka zwanzig ansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden steht dann Highspeed-Internet zur Verfügung, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde ermöglicht.

Der EnviaM-Telekommunikationsdienstleister investiert kontinuierlich in den Breitbandausbau am Standort Leisnig. Insgesamt rund fünf Kilometer neue Glasfaserleitungen wurden bisher verlegt. Sie bilden die Basis für eine digitale Zukunft

Bürgermeister spricht Empfehlung aus

„Das verlegte Glasfasernetz ermöglicht erheblich höhere Übertragungsraten bei gleichzeitig sehr großer Reichweite. Durch die sehr guten Eigenschaften des Glasfaserkabels können pro Sekunde erheblich mehr Daten übertragen werden“, so Tobias Goth, Bürgermeister der Stadt Leisnig. „Das sind Dimensionen, die zahlreiche neue Chancen und Vorteile für die ansässigen Unternehmen versprechen. Ich kann den Firmen nur empfehlen, das Angebot der Envia Tel zu nutzen.“

Das Unternehmen Envia Tel richtet auf Wunsch die entsprechenden Glasfaserdirektanschlüsse ein und bietet auch die passenden Internet-, Telefon- und Vernetzungsdienste.

Mehr als 5.000 Kilometer Glasfaser

„Das Zeitalter der Digitalisierung ist in vollem Gange und treibt den Breitbandbedarf von Unternehmen rasant in die Höhe. Wir haben hier eine Glasfaserinfrastruktur aufgebaut, die den ansässigen Firmen heute und in Zukunft eine leistungsstarke Online-Kommunikation gewährleistet“, erklärt Stephan Drescher, Envia Tel-Geschäftsführer.

Die Netzverdichtung im Gewerbegebiet Nordwest ist eines von 350 Projekten der Envia Tel zum Ausbau des Glasfasernetzes in Mitteldeutschland in den nächsten fünf Jahren. Der Telekommunikationsdienstleister hat seit dem Jahr 2000 bereits mehr als 300 Industrie- und Gewerbegebiete sowie Bürokomplexe in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit leistungsstarken Internetanschlüssen versorgt. Grundlage dafür ist das mehr als 5.500 Kilometer lange, eigene Glasfasernetz.

Von Steffi Robak