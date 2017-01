Mittelsachsen/Region Döbeln. Mittelsachsen hat die Entwicklung beim schnellen Internet verschlafen. Das wirft SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Simone Raatz dem Landkreis vor. Dabei sind einige Bürgermeister in der Region Döbeln froh, den Ausbau ihres Breitbandes selbst in die Hand nehmen zu können – so besteht nicht die Gefahr, eine Lösung übergestülpt zu bekommen.

Harte Worte findet Dr. Simone Raatz, Bundestagsabgeordnete der SPD und mittelsächsische Kreisrätin, für die Landkreisverwaltung: „Der Landkreis Mittelsachsen hat verschlafen, den Breitbandausbau zu koordinieren und lässt die Kommunen nun teure Insellösungen planen. Statt den Verwaltungsaufwand für Planung, Fördermittelanträge, Vergaben und Umsetzung zentral zu übernehmen, plant nun jede Gemeinde alleine für sich“, teilt sie auf Facebook mit. Die SPD-Grüne-Fraktion im Kreistag stellt nun den Antrag, dass der Landkreis die Förderanträge für die Gemeinden koordiniert.

Als der Landkreis zuletzt mit Fördergeld des Programmes für integrierte ländliche Entwicklung (Ile) die Datenautobahn ausbauen ließ, sorgte das Ergebnis nicht überall für breite Zustimmung. Das zeigte sich im Juli 2014, als Sachsens Ministerpräsident Stanislav Tillich (CDU) gemeinsam mit dem damaligen Landrat Volker Uhlig (CDU) den Werkzeugbaubetrieb Albert Pohlenz besuchte, der kurz vor seinem Umzug von Döbeln in flutsichere Gefilde stand. Wobei die gebremste Datenflut im Internet zur Sprache kam, woraufhin Volker Uhlig der Kamm schwoll. „Das haben wir doch jetzt erst gemacht mit dem Internet und einen Haufen Geld reingesteckt. Der Graetz Manfred aus Döbeln war dafür verantwortlich“, sagte er mit Blick auf seinen beigeordneten Manfred Graetz in dessen Geschäftsbereich der Internetausbau fiel. Zwei Megabit pro Sekunde schnell war das Internet am Ende des geförderten Ausbaus, von dem vor allem die Telekom profitierte. Und bereits damals schon wieder zu langsam für alle, die eine schnelle Datenverbindung brauchen. Wie zum Beispiel die Albert Pohlenz GmbH, die Konstruktionszeichnungen per Email verschickt – also recht große Dateien. Aus der Pressestelle des Landratsamtes heißt es nun zu dem Zwei-Megabit-Ausbau: „Nach Abschluss des Verbundprojektes der Grundversorgung – flächendeckend 2 Mbit/s – 2014 war uns bewusst, dass dies nur ein erster Schritt sein konnte. Deshalb gab der Landkreis Anfang 2015 eine weitere Studie in Auftrag.“ Lothar Beier (CDU), Nachfolger von Manfred Graetz im Amt des 1. Beigeordneten des Landrates, weist die Kritik der Sozialdemokraten zurück. „Breitbandausbau ist ein wichtiges Thema, was immer einen hohen Stellenwert hat. Wir drücken uns nicht vor der Verantwortung und es gibt auch keine teuren Insellösungen, sondern an die konkreten örtlichen Verhältnisse und den notwendigen Eigenanteil angepasste Ausbauvarianten.“

Den Ausbau wieder als Landkreis für das gesamte Gebiet zu koordinieren, wie vor fünf Jahren, sei in der Form nicht mehr möglich. Die Begründung der Kreisverwaltung: Überall gibt es ganz unterschiedliche Formen und Grundlagen der Infrastruktur für einen Ausbau. Das beginnt beim Antennenkabel, das genutzt werden kann und endet beim Glasfaserkabel. Zudem treten jetzt auch weitere potenzielle Netzbetreiber, wie Energiedienstleister, auf den Markt und beteiligen sich am Ausbau.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) stimmt dieser Auffassung zu. Seine Verwaltung hat zwar viel Arbeit mit dem Thema, doch auch die Freiheit bei der Planung. „Jede Kommune ist anders aufgestellt. Wir können so eine auf uns zugeschnittene Lösung erarbeiten. Beim Landratsamt gibt es Ansprechpartner für den Breitbandausbau und das finde ich in Ordnung.“ An einer zentralen Ausbau-Koordinierung durch den Kreis würde Steffen Ernst stören, dass die Kommune dann nicht mehr die Höhe der Baukosten in der Hand hätte. Die sind zwar zu 90 Prozent gefördert. Die Stadt sollte aber selbst bestimmen können, wie viel Geld sie selbst in die Hand nehmen will.

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) sieht das ähnlich. „Wir haben uns entschieden, den Breitbandausbau nicht mit dem Landkreis zu machen“, sagt sie. Herrin der Planung sein – das ist auch das Ziel in Waldheims Nachbargemeinde. Maria Euchler berichtet von positiven Erfahrungen mit ihren Bürgermeisterkollegen, die sich bereits vernetzt haben, um sich über den Ausbau des schnellen Internets auszutauschen.

Von Dirk Wurzel