Zschaitz

Die Zschaitzer sind das Warten in Sachen schnelles Internet inzwischen gewohnt – stärker noch als in Nachbargemeinden wie Ostrau oder Großweitzschen. Während dort in ein paar Wochen die Aufträge zum geförderten Breitbandausbau vergeben werden, dauert es für die kleine Gemeinde Zschaitz-Ottewig nun noch länger.

Durch einen sechsmonatigen Verzug beim Versenden des Förderbescheides durch den Bund war man ohnehin zeitlich ins Hintertreffen geraten – hatte erst im November fachliche und juristische Beratungsleistung für die Ausschreibung vergeben.

Nur 215 förderfähige Anschlüsse

Das ist nun hinfällig. Denn die Gemeinde hat nur 215 förderfähige Internetanschlüsse. Bei 600 werde der Ausbau für Telekommunikationsfirmen allerdings erst interessant, sagt Mattias Borm, Breitbandkoordinator des Landkreises.

Er nimmt Zschaitz-Ottewig nun in eines von drei Ausbauclustern in Mittelsachsen auf – Cluster B – zu dem auch die Städte Döbeln, Leisnig, Roßwein und Waldheim sowie die Gemeinde Kriebstein gehört. Sie alle eint das Zschaitzer Problem: Zumindest in den förderfähigen Ausbaugebieten in einigen Ortslagen gibt es zu wenige Anschlüsse.

Sechs Kommunen zusammengeschlossen

Gemeinsam verfügen sie jedoch über rund 3000 potenzielle Anschlüsse, was den Ausbau wiederum attraktiv macht. Rund 31 Millionen Euro, so Borm, werde dieser Ausbau kosten. Er wird zu 100 Prozent von Bund und Land getragen. Der Zschaitzer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, dem Landkreis das Zepter zu übergeben.

Einziges Problem dabei: Es wird nun noch länger dauern, bis in Zschaitz gebaut werden kann. Während die Telekom den Eigenausbau für die Gemeinde bis spätestens Juni 2019 abgeschlossen haben will, ist laut Mattias Borm für den förderfähigen Ausbau erst im Herbst kommenden Jahres überhaupt mit einer Auftragsvergabe zu rechnen.

Bürgermeister hoffnungsvoll

„Tatsächlich verzögert sich das jetzt, aber ich sehe das immer noch positiv. Für uns ist das die Chance, dass der Ausbau noch etwas wird. Wir hatten wirklich die Sorge, dass wir kein Unternehmen finden, das den Ausbau übernommen hätte“, meint dazu Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler).

Mattias Borm hat einen klaren Fahrplan, um zumindest dieses zeitliche Ziel zu erreichen. Schon in der vergangenen Woche wurde ein erneutes Markterkundungsverfahren (MEV) gestartet. Dieses ist notwendig, weil das bereits erfolgte MEV zum Zeitpunkt der Fördermittelbeantragung im Frühjahr älter als ein Jahr und damit ungültig werde, erklärt Borm.

Kreistag soll am 27. März entscheiden

In sechs Wochen soll das MEV abgeschlossen sein. Bis zum Kreistag am 27. März soll das Gesamtvolumen aller Cluster feststehen. Stimmen die Kreisräte zu, wird die Ausschreibung vorbereitet.

Wird tatsächlich im Herbst noch vergeben, könnte der Ausbau in Zschaitz im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Insgesamt hat sich der Landkreis bis 2024 Zeit gegeben, alle Ausbauprojekte fertig zu stellen.

Von Sebastian Fink