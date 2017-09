Schnittmengen statt fliegender Fäuste

Keine blauen Augen und keine Blessuren gab es am Mittwochabend im Boxring des Döbelner Boxclubs. In dessen Boxhalle hatten sich an diesem Abend die SPD-Bundestagskandidaten Simone Raatz und der FDP-Bundestagskandidat Philipp Hartewig zum symbolischen Boxkampf über zehn Runden verabredet.