Ottewig

Das war etwas ganz Neues für die Ottewiger Bibliothek: Ausgerüstet mit Tablet-Computern gingen Kinder auf Schnitzeljagd durch die Regale. Thema: Weihnachten in aller Welt. Bibliothekarin Ute Friedrich wollte zum Nikolaus in diesem „mal etwas anderes machen. Und da habe ich Kontakt zur Döbelner Stadtbibliothek aufgenommen“, sagte sie. Die hat regelmäßig solche Veranstaltungen und lieh der Ottewigerin drei Tablets und die Aufgaben für die Kinder.

Um aus der kleinen Bibliothek ein Revier zur Schnitzeljagd zu machen, musste sie den erst vor kurzem sanierten Raum mit mehreren versteckten Hinweisen in Büchern, unter Tischdecken oder in Sitzgelegenheiten ausstatten. Entgegen der normalen Donnerstagsöffnungszeit um 17 Uhr hatte sie schon zwei Stunden früher zur halb digitalen/halb analogen Schnitzeljagd geladen.

Karl und Otto die ersten Gäste

Und bald kamen die ersten Gäste: Rita Maja aus Ottewig hatte ihre beiden Enkelsöhne Karl (11) und Otto (5) dabei. Mit Tablets kennen sich die technikaffinen Jungs schon besser aus als die Erwachsenen. Die Arbeitsteilung war auch schnell geklärt: Karl las die Aufgaben vor, Otto nahm das Tablet zur Hand.

Dann ging es an die Lösung der kniffligen Aufgaben: Los ging es mit einem kurzen Film zu den Weihnachtstraditionen in anderen Ländern, aus dem in einer App ein Quiz gelöst werden musste.

Gedichte in Streifen geschnitten

Auch mit Weihnachtsgedichten mussten sich die Kinder auskennen: In einem Aufgabenheft war ein Foto des Fundorts eines Umschlags in der Bibliothek zu sehen. Den mussten die Kinder erstmal ausfindig machen.

„Seht ihr diesen Platz hier irgendwo? Schaut euch um!“, ermutigte Ute Friedrich die Jungs. Unter einer Decke auf einem Regal versteckt lugte nur eine kleine Ecke eines braunen Umschlags hervor. Darin steckten drei Gedichte - allerdings in schmale Streifen geschnitten. Die mussten nun richtig wieder zusammengesetzt werden. Eigentlich gehörte auch das Vortragen der Gedichte zur Aufgabe, doch darauf verzichteten die Jungs schelmisch grinsend.

Gescannt – gefunden

Weitere Aufgabe: Ein Foto zeigte nur die Nummer auf dem Rücken eines Bibliotheksbuches. Dieses mussten die Kinder finden - denn darin war ein QR-Code versteckt, der wiederum mit dem Tablet gescannt werden musste, um zur nächsten Aufgabe zu kommen. Hier zeigte sich, dass Karl ein fleißiger Bibliotheksbesucher ist. Sofort hatte er das richtige Regal mit dem Buch und den Code im Buchdeckel gefunden.

Otto scannte ein, was zum nächsten Hinweis führte: Ein Versteck in Ute Friedrichs Schreibtisch. Nun mussten die Jungs auf die Suche nach einem Weihnachtsbuch gehen und Antworten auf Fragen nach Weihnachtsbäumen finden. Ihren Preis – ein von Ute Friedrich ausgesuchtes Kinderbuch - hatten sich die beiden am Ende redlich verdient – ebenso wie die Süßigkeiten an der Kaffeetafel.

Von Sebastian Fink