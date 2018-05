Döbeln Waldheim - Schönberger und Bergstraße werden dieses Jahr Baustelle Geplant ist der grundhafte Ausbau von sowohl Schönberger als auch Bergstraße in Waldheim bereits seit letztem Jahr. Die Umsetzung scheiterte jedoch an ausbleibenden Fördermitteln. Jetzt sind die Mittel zugesagt und die Ausschreibung läuft.

Sowohl in der Schönberger als auch in der Bergstraße soll in diesem Jahr der grundhafte Ausbau beginnen. Quelle: dpa