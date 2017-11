Schöne Bescherung – dieser Adventskalender verspricht tolle Preise

Döbeln. Es ist an der Zeit, sich nach einem Adventskalender für seine Lieben umzuschauen. Ein kleines Bild, ein Stück Schokolade oder Spielzeug hinter dem Türchen – das alles ist nicht neu. Die Döbelner Allgemeine Zeitung und der Stadtwerbering Döbeln präsentieren deshalb gemeinsam erstmalig einen ganz besonderen Weihnachtskalender. In diesem sind hinter jeder Zahl ein oder zwei attraktive Preise im Wert von mindestens 100 Euro versteckt. Der Hauptpreis verbirgt sich natürlich hinter dem Türchen mit der „24“ – es handelt sich dabei um zwei Eintrittskarten für das Musical „Grease“ in der Leipzig-Arena – rund 200 Euro wert und gestiftet von der DAZ. Alles in allem enthält der Kalender Überraschungen in einem Gesamtumfang von über 2500 Euro.

Ab Montag sind die Adventskalender im DAZ-Shop am Obermarkt und allen anderen 24 teilnehmenden Döbelner Geschäften zum Einzelpreis von nur drei Euro erhältlich. Die Auflage beträgt 1500 Exemplare. Welche Läden mitmachen, ist leicht an den Hinweis-Plakaten zu erkennen, die in den Schaufenstern hängen.

„Ich wünsche mir, dass der Kalender gut von den Döbelnern und den Gästen der Stadt angenommen wird“, sagt Grit Neumann, Vorsitzende des Stadtwerberings Döbeln. Sie hofft, dass sich die Aktion fest etabliert und auch in den nächsten Jahren zur Döbelner Vorweihnachtszeit dazu gehört. „Dass die Idee sofort auf offene Ohren im Stadtwerbering gestoßen ist, hat mich sehr gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gleich beim ersten Mal so einen hohen Gesamtwert zusammenbekommen“, erklärt Jan Simon, Regionalverlagsleiter der DAZ.

Wie funktioniert das Ganze nun genau? Die Kalender sind durchlaufend nummeriert. Jedes Exemplar hat in der rechten unteren Ecke ein 25. Türchen, hinter dem sich die Glücksnummer befindet. Die Auslosung der Nummern, für die es Preise gibt, ist bereits im Vorfeld unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt. Die Gewinn-Nummern stehen im Ausspielungszeitraum vom 1. bis 24. Dezember jeden Erscheinungstag in der DAZ und auf der Facebook-Seite des Stadtwerberings. An den Montagen gibt es zwei Nummern, die vom vorherigen Sonntag mit. Die gezogenen Zahlen können auch in den teilnehmenden Geschäften erfragt werden. Wer einen Adventskalender mit einer Glücksnummer besitzt, muss nur noch nachschauen, welcher Gewinn und Sponsor sich hinter dem Türchen des jeweiligen Tages verbirgt. Die Aushändigung der Gewinne erfolgt direkt bei den Sponsoren gegen die Vorlage des Originalkalenders mit der entsprechenden Gewinn-Nummer. Bei allen Gewinnen handelt es sich um Sachpreise, Waren- oder Einkaufsgutscheine. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Kurz zusammengefasst: 1. Kalender kaufen (ab Montag möglich), 2. Glückstürchen unten rechts öffnen, 3. ab 1. Dezember Nummer vergleichen, 4. bei Übereinstimmung in das Geschäft gehen, das sich hinter dem jeweiligen Türchen verbirgt, 5. Kalender vorzeigen, 6. Gewinn mitnehmen und freuen. Viel Glück!

Von Olaf Büchel