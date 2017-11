Schöner schaukeln in Gleisberg

Gleisberg. Eine Einweihung mit Wermutstropfen erlebten die Gleisberger am Donnerstag. Denn am neuen Spiel- und Festplatz ist (noch) nicht alles perfekt, die Baufirma muss noch mal ran: „So ganz zufrieden können wir noch nicht sein. Aber solange die Fehler nicht behoben sind, gibt es kein Geld“, sagte Roßweins Bürgermeister Veit Lindner.

Die Fehler sind aus Sicht der Gleisberger Ortschaftsrätin Anke Weber die kaputten Rasengitterplatten, den steinigen Rasen und der nicht ordentlich befestigte Festplatz. „Der Spielplatz ist sehr schön geworden, aber der Rest...“, sagte Anke Weber. Nun, die Stadt ist dran, da Abhilfe zu schaffen. Beim Abrütteln seien die Rasengitterplatten gebrochen, sagt Matthias Lange vom Bauamt. Aber sonst überwog am Donnerstag die Freude über den neuen Spielplatz. Bevor die Kinder der Kita Kinderburg einige Ständchen sangen, berichtete Ortsvorsteher Bernd Handschack, wie es früher auf dem Gelände aussah, als in der DDR-Zeit Schweineställe Gestank absonderten und wie diese Ställe nach der Wende verschwanden. „Jetzt haben wir etwas schönes geschaffen, auch wenn es zehn Jahre gedauert hat seit dem ersten Federstrich.“ 90 Prozent der Gestaltung des Platzes geht auf die Ideen der Bürger zurück. Die werden das Gelände künftig pflegen.

124 000 Euro hat der Bau des Spiel- und Festplatzes gekostet. Aber auch privates Geld floss in das Projekt – nämlich das von Helga Frankenstein. Sie spendierte dem Platz eine Silberlinde. „Überall in Sachsen werden derzeit Lutherbäume gepflanzt. Warum nicht auch in Gleisberg, habe ich mir gedacht“, sagte die Roßweiner Ehrenbürgerin. Mit ihrer Baumspende dankt sie zum einen der Stadt für die große Auszeichnung und weiß zum anderen den Reformator zu würdigen.

Von Dirk Wurzel