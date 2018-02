Schüler designen Betonbänke für Leisnigs Kirchplatz

Leisnig. Die Leipziger Künstlerin Rosi Steinbach hatte die Idee für die zwei Bänke und fertigt sie an. Wie diese aussehen, bestimmen die Leisniger mit. Dabei sind die Schüler der Stadt gefragt. Die Sitzgelegenheiten bleiben nicht mausgrau. Sie werden mit farbig gestalteten Kacheln belegt.

Projekt beim Verein Schaddelmühle

Die Motive dafür liefern Leisniger selbst – so sieht es das Projekt „Reformation und Kunst“ beim Kulturverein Schaddelmühle vor. Zu den jüngsten Zusammenkünften für das Projekt, mit Vertretern des Diakonischen Werkes, der Stadt, des Kulturbundes sowie vom Geschichts- und Heimatverein, erklärte sich der Vorstand vom Heimatverein bereit, den Kontakt zur Peter-Apian-Oberschule herzustellen.

Schüler recherchieren zu Kleidung im Mittelalter

Die Verbindung wuchs in den vergangenen Jahren. Der frühere Vereinsvorsitzende Siegfried Bretsch will für das Projekt den Kontakt zur Schule herstellen. Die Schüler, so die Idee, liefern die Motiventwürfe für die Keramikkacheln. Übergreifendes Thema: Kleidung aus der Zeit Martin Luthers, vom Schnabelschuh bis zur Ritterrüstung. Die Recherche erledigen die Kinder auf der Burg Mildenstein.

Bürgermeister Tobias Goth: „Spannendes Projekt“

„Ich lasse mich überraschen“, so Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). „Es ist ein spannendes Projekt.“ Neben Leisnig erhalten Grimma, Mügeln und Döbeln im Projekt „Reformation und Kunst“ beim Kulturförderverein Schaddelmühle ein Kunstwerk an einer Stelle, wo der Lutherweg vorbei führt.

Geld von Europäischer Union und Freistaat Sachsen

Sowohl die Europäische Union als auch der Freistaat Sachsen geben dafür Geld. Ein Ziel besteht darin, die Öffentlichkeit in der Gestaltung der Gedenk-Stellen für die Reformation mitwirken zu lassen. Das Schulprojekt in Leisnig ist eine Facette davon.

Sozialisierte Kunst: Alle machen mit

Im Künstlergut Prösitz bei Mutzschen werden die Kacheln mit den vorgeschlagenen Motiven in einem gemeinschaftlichen Prozess hergestellt, als „sozialisierte Kunst“. Momentan sammelt Iris Schönbrodt, Projektleiterin beim Verein Schaddelmühle, die Ideen. Entlang lädt jetzt eine Dauerausstellung im Stadtgut, über die Zeit der Reformation, zum Verweilen und Entdecken ein.

Von Steffi Robak