Hartha

In ihrem aktuellen Projekt vertonen die Kinder Tierfabeln. Sollen die Kinder ihre Stimmen verstellen, gibt es erst einmal viel zu lachen. Dann müssen trotzdem alle ernst bleiben, wenn der Erzähler den Text der Fabel liest oder die Tiersprecher ihre Rollen übernehmen. „Dann muss man sich ganz schön beherrschen, denn es wird ja aufgenommen“, stellen die Kinder fest. An knapp drei Tagen produziert jede einzelne Gruppe aus etwa drei Kindern ein eigenes Hörspiel auf der Basis einer Fabel. Um Fabeln geht es im Deutschunterricht. Für das Hörspielprojekt engagiert die Schule Mitarbeiter des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals (SAEK).

Ein Team um den Medienpädagogen Johannes Gersten führt die Kinder in das Thema Hörspiel ein, gibt Hilfestellung für Konzept und Aufzeichnung, stellt Technik zur Verfügung. Die Präsentation läuft vor der ganzen Klasse. Schon mal komisch, seine eigene Stimme aus den Lautsprechern zu hören. Doch es betrifft ja alle. Doch die Kinder bringen noch viel mehr zu Gehör, spielen kleine Melodien ein auf den Instrumenten, die sie derzeit an ihrer Schule lernen.

Kleine Gitarrensequenzen oder getrommelte Passagen komplettieren die Fabel-Hörspiele. „Zum einen eröffnet das Projekt einen besonderen Zugang zur Literatur. Es schult das Gespür für den sinnvollen Umgang mit moderner Medientechnik“, schildert Schulleiterin Kerstin Wilde, warum das Projekt aus ihrer Sicht so wichtig ist. Auch sei die Gruppendynamik nicht zu unterschätzen: Die Schüler finden sich selbstständig zu den Teams zusammen, wählen selbstständig eine für sie passende Fabel, verteilen die Rollen untereinander. Der Team-Leiter muss im Blick haben, welche Aufgabe zu welchem Zeitpunkt erledigt sein muss, damit alles pünktlich fertig ist.

„Das sind die Lernformen der Zukunft“, so Wilde, „nämlich soziale Lernformen, in denen die Kinder ihre Selbstwirksamkeit spüren. Sie loten aus, was sie gut können und dass ein Mitschüler vielleicht etwas anderes ebenso gut oder gar besser kann.“

Dass dies eine gute Basis für Teamarbeit ist, beweist das Harthaer Projekt. Deutschlehrerin Grit Krause ist spürbar stolz auf ihre Schüler. An Manchem entdeckt sie Qualitäten, die im alltäglichen Frontalunterricht des Schulbetriebes gar nicht so hervortreten.

Medienpädagoge Gersten bescheinigt den Harthaer Schülern aus dem ersten Durchgang: „Die Kinder sind echt Gold, haben sehr konzentriert über mehrere Tage an ihren Hörspielen gearbeitet. Eine reife Leistung. Darauf können sie mit Recht stolz sein.“

Der Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK), eine Initiative der Sächsischen Landesmedienanstalt, ist jetzt auch mit einer mobilen Außenstelle in Döbeln vertreten. Das ermöglicht Medienkompetenzprojekte in Schulen im ländlichen Raum. Wer Kontakt aufnehmen möchte, wendet sich per Mail an die Adresse mobil@saek.de.

Von Steffi Robak