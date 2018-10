Auch noch Straßenlampen für die Wege im Leisniger Stadtwald – das klingt tatsächlich nach Luxus. Als würden die Apian-Schüler aus dem Jugendstadtrat mit ihrer Forderung überziehen. Dabei steckt ein sehr realer Kern hinter ihrer Überlegung. Wer zu Fuß durch die Stadt unterwegs ist – und das sind Kinder und Jugendliche mangels Autos zumeist – der sucht die kürzesten Wege, um Zeit zu sparen. Älter Menschen betrifft das ebenso. Sie sparen neben Zeit auch Kraft, so könnte ein Argument lauten. Wobei das bei einem straffen Waldspaziergang schon wieder in ganz anderem Lichte erscheint. Dass die Schüler lieber Zeit sparen, wenn sie zum Unterricht auf den Sportplatz und wieder zurück zur Schule gehen, das leuchtet ein. Da scheint die Abkürzung durch den Wald mitten am Tag als logische Konsequenz. Jedoch muss auch der Weg mitten an einem Unterrichtstag, von Schule zu Sportplatz und zurück, gewissen Sicherheitsanforderungen genügen. Schon allein deshalb scheidet der Wald aus. Daran würden auch mitten an einem Unterrichtsstag die Lampen am Waldweg nichts ändern. Ob damit generell mehr Menschen ihren Weg in die Stadt dort entlang nehmen würden, wenn er besser beleuchtet wäre, ist ohnehin fraglich. Denn er bleibt unwegsam, selbst wenn er beleuchtet wäre. Lampen entlang der Leisniger Waldwege – es mag berechtigte Gründe geben, sich zu wünschen. Letztlich wäre das ein ziemlicher Luxus. Und wenn die Stadt das bezahlen soll, dann hört der Spaß auf.