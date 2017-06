In Hartha hat ein Schumacher seine Frau erschlagen, zerstückelt und im Garten vergraben. Das Ganze geschah in der August-Bebel-Straße und ist mehr als ein halbes Jahrhundert her. Henner Kotte, Buchautor und Krimi-Stadtführer aus und in Leipzig, recherchierte für sein Buch „Stiefel für den Tod“ in sächsischen Archiven. Immer wieder stößt er auf Unglaubliches.