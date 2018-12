Waldheim

Bevor es im Waldheimer Stadtrat an die Beschlussvorlagen ging, verstrich über eine Stunde. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) nahm sich die Zeit, seine Stadt in Zahlen zu subsumieren. Er sprach über 72 neue Erdenbürger, 34 Hochzeiten und 1904 Besucher des Stadtmuseums. Hinter ihm funkelten Christbaumkugeln, die deutlich machten: Das ist die letzte Sitzung in diesem Jahr. Das Programm dementsprechend opulenter als üblich.

Ein Freispruch und Erinnerungen vom Balaton

So wurde in den ersten sechs Punkten der Tagesordnung unter anderem Roman Petters, Chef des Gewerbevereins Waldheim und Organisator der alljährlichen Stadtwette, von seiner verhängten Strafe „frei gesprochen“. Ein bisschen Spaß durfte also sein an diesem Donnerstagabend. Anschließend überreichte ihm CDU-Stadträtin Kathrin Schneider ein Räuchermännchen für sein Engagement bei der Planung. Auch Schüler der Oberschule hatten ihren Auftritt. Zwei von ihnen präsentierten eine kleine Bilderschau und erzählten Anekdoten über ihren Austausch in Siófok.

217 000 Euro für Planungsleistungen der Oberschule

Dann waren sie da, die Entscheide über die beiden Schulprojekte. Einstimmig beschloss der Stadtrat sowohl die Planungsleistungen für den Anbau der Oberschule als auch die Sanierungsarbeiten am Nordflügel der Grundschule. Die Oberschule leidet mit aktuell 16 Räumen für 18 Klassen an akuter Platznot. Für das Bauvorhaben werden das Waldheimer Planungsbüro von Karin Voigtländer und das Ingenieurbüro Wölke aus Borsdorf verpflichtet. Das Ganze kostet knapp 217 000 Euro. Die Sanierung des Nordflügels der Grundschule wurde für die Bereiche Maler- und Bodenarbeiten, Bauhauptleistungen und Stark- und Schwachstromtechnik beschlossen.

Von Lisa Schliep