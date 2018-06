Hartha

Weil der gemeinsame Schulbezirk das Stadtgebiet und die Ortsteile umfasst, können Eltern in Hartha aussuchen, in welche der beiden Grundschulen sie ihre Sprösslinge schicken. Zur Wahl steht damit auch, ob die Kinder wie in der Pestalozzi-Grundschule in ihrem Jahrgang oder jahrgangsübergreifend wie in der Grundschule Gersdorf dem Unterricht folgen.

Alter entscheidet über Schulpflicht

Anmeldepflichtig sind Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 geboren wurden und somit bald das sechste Lebensjahr erreichen. Es können zudem auch Kinder, die später sechs Jahre alt werden, eingeschult werden. Für die Anmeldung an beiden Grundschulen ist die Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen. Ebenso wird ein schriftlicher Nachweis verlangt, wer erziehungsberechtigt ist.

Schnuppertag an Pestalozzi-Grundschule

Die Pestalozzi-Grundschule begleitet die Schulanmeldung mit einem Schnuppertag. Dieser findet am Sonnabend, dem 25. August, statt. Von 9.30 bis 11.30 Uhr ist es dann möglich, sein Kind anzumelden. Darüber hinaus geht das in der Woche vom 27. bis 31. August jeweils von 7 bis 13 Uhr. Auch eine telefonische Terminabsprache unter 034328/ 38306 ist möglich.

Fester Tag in Grundschule Gersdorf

In der Grundschule Gersdorf findet die Schulanmeldung am Dienstag, dem 21. August, statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr steht sie für Eltern offen. Auch hier wird angeboten, telefonisch einen Termin abzusprechen, falls das nicht passt. Die Schule ist unter der Nummer 034328/ 38615 zu erreichen.

Von Manuel Niemann