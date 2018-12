Waldheim

„Da in Waldheim ist ein Ort. Jeder kennt hier unsern Hort. Du und ich sind nie allein, ja hier passen alle rein“, heißt es in der ersten Strophe des Liedes der Waldheimer Kita Schulbergstrolche. Doch nicht nur Kindergarten- und Hortkinder finden am Schulberg ihren Platz. Mittlerweile ist auch ein prächtiger Weihnachtsbaum in deren Speisesaal untergekommen.

„Im letzten Jahr vermissten die Schulbergstrolche einen Weihnachtsbaum, da sich durch Umbaumaßnahmen leider kein Platz fand“, heißt es aus der Kita. Mittlerweile sind die Sanierungsarbeiten am Nordflügel der Grundschule, in der auch die Schulbergstrolche unterkommen, jedoch erledigt und in den Fluren der Einrichtung ist – jedenfalls aus Baustellenperspektive – Ruhe eingekehrt. Der Waldheimer Raumausstatter Ingo Mitschke sorgte nun für eine weihnachtliche Überraschung und spendierte der Kita einen stattlichen Weihnachtsbaum. Der sorgt festliche geschmückt gegenwärtig für besinnliche Stimmung im Speisesaal. Bei den Schulbergstrolchen ist die Freude groß: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Mitschke für dieses schöne und spontane Geschenk und den schnellen und unkomplizierten Transport des großen Baumes bis in unsere Eichrichtung.“

Von André Pitz