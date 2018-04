Schuljubiläum und guter Zweck: Pestalozzi-Schüler gestalten in Hartha Konzertabend

Die Pesta ist 115 Jahre alt. Grund genug, die „alte Dame“ am Ende des Schuljahres zu feiern. Die Grund- und Oberschüler wollen das mit ihren Lehrern, Eltern, Großeltern, den Partnern der Ganztagsangebote, dem Förderverein und der Stadt am 28. Juni. Mit finanzieren soll das ein Benefizkonzert am 20. April in der Harthaer Stadtkirche.