Im Rahmen des Aktionstags „genialsozial“ arbeiteten Schüler in ganz Sachsen am Dienstag für den guten Zweck. Lilly Kunze (16) aus Langenau war dafür in der DAZ-Redaktion zu Gast. Für uns hat sie Schüler der Pestalozzi-Oberschule an diesem Tag begleitet.