Leisnig

In das aktuelle Schuljahr ist die Peter-Apian-Oberschule in Leisnig mit 319 Schülern gestartet. „66 davon sind neue Fünftklässler“, freut sich Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Besonderer Grund zur Freude: Zum zweiten Mal in Folge können wieder drei fünfte Klassen gebildet werden.

Die Schulleiterin sieht in der hohen Anmeldezahl ein klares Bekenntnis der Eltern zur Oberschule: Es lohnt sich, die Kinder an der Leisniger Schule anzumelden, da sie dort gut aufgehoben sind. „Zudem haben die Eltern wegen der Durchlässigkeit des Schulsystems die Sicherheit, dass ihren Kindern alle Wege offen stehen, wenn im Verlaufe der Schullaufbahn die Entscheidung für eine andere Schulform fällt.“

Die erste Schulwoche absolvierten die neuen Fünfer zunächst als Kennlernwoche. Dabei stehen noch nicht die vollen sechs Unterrichtsstunden an. Auch diese Woche hält für die Schüler etwas Besonderes bereit, allerdings nicht allein für die Fünftklässler, sondern auch für jene, welche als Zehntklässler in ihr letztes Apian-Schuljahr starten.

Einst als eigenständiges Projekt konzipiert, hat sich aus der früheren Woche der Generationen dieses Detail herauskristallisiert: An den Beginn des Schuljahres gestellt, nehmen die ältesten Apianer die Jüngsten unter ihre Fittiche und führen sie in das Lernen unter den neuen Schulbedingungen ein.

Für die Schulleiterin ist das eine gute Gelegenheit, den Zusammenhalt zwischen den Schülern über die Jahrgänge hinweg zu stärken. Für diesen Zusammenhalt steht auch symbolisch die Farbe Blau der Schul-T-Shirts. Aus Anlass des Schuljahresstarts mit wiederum drei fünften Klassen sorgten die Leisniger Unternehmen AEL, DMI und Werbeservice Voigtländer dafür, dass die T-Shirt-Stapel im Sekretariat etwas anwachsen können. Bei Veranstaltungen, bei denen die Schüler ihre Schule öffentlich präsentieren, tun sie das in diesen Schul-Shirts.

Feierlich aufgenommen wurden die neuen Fünftklässler in der Schulaula. Im Programm gab es schon einen musikalischen Vorgeschmack auf das, was sie während des ersten Schuljahres an dieser Bildungseinrichtung erwartet. Dazu gehört auf jeden Fall im Frühjahr die Fahrt auf die Insel Wangerooge. Das Lied hat die Schulleiterin selber angestimmt, mit einem umgeschriebenen Text. Dabei ist Wangerooge eine Insel mit vier Türmen...

Von Steffi Robak