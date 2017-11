Schutz für Bäume am Straßenrand greift nicht

Referatsleiter: Naturschutzbehörde in Mittelsachsen zu dünn besetzt

Die Zschaitzer Gemeinderätin Ina Plato wohnt in Auterwitz und beobachtet seit Jahren den Rückgang und unsachgemäßen beschnitt von Bäumen am Straßenrand. Udo Seifert, Referatsleiter Naturschutz und Landschaft bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises mahnt die Landwirte zur Umsicht und kritisiert zugleich fehlendes Personal in seiner Behörde, um Anzeigen nachzugehen.