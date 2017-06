Waldheim. Zur Tierrettung mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim am Mittwoch ausrücken. An der Lessinginsel war eine Schwanenfamilie in einem alten Einlaufbauwerk in Not geraten. Die Altvögel brauchten die Hilfe der Feuerwehrleute, um fortzukommen. „Das Ordnungsamt hatte uns gerufen, nachdem Passanten auf die feststeckenden Schwäne aufmerksam geworden waren und dies gemeldet hatten“, sagt Waldheims Wehrleiter Daniel Seifert. Er schirmte bei dem Einsatz mit einer Decke ab, während ein anderer Kamerad den Vogel mit dem Kescher vorsichtig zum herausklettern motivierte. Das andere Tier hoben die Feuerwehrleute aus dem Schacht.

Zu sehen ist das im Video, das Waldheims Ordnungsamtsleiterin mit dem Mobiltelefon filmte. Nicht nur zu sehen – auch zu hören. Schwäne können ganz schön fauchen und mit dem Schnabel wollten die Kameraden auch nicht gerade in Berührung kommen. „Das kann ganz schön weh tun“, sagt Daniel Seifert. Übrigens: Bei den vielen Ausbildungseinheiten, die die Waldheimer Kameraden absolvieren, steht die Tierrettung nicht unbedingt an vorderster Stelle. Wie man in Not geratenen Schwänen Herr wird, vermittelt wohl kaum eine Feuerwehrausbildung.

Am Ende ging der tierische Einsatz für alle glimpflich über die Bühne und Familie Schwan kann nun wieder auf der Zschopau ihre Runden drehen. Wie die Wasservögel den Schreck verkraftet haben, darüber ist nichts bekannt.

Von Dirk Wurzel