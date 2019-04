Döbeln

Zur ersten Vorstellung des Gastspiels in Döbeln lud am Donnerstag der Zirkus Afrika in sein Zweimast-Zelt auf den Klosterwiesen ein. Erstmals zeigte Artistin Kimberly Weisheit ihre neue Akrobatik als Meerjungfrau im schwingenden Netz. Wer die Darbietungen der Artisten und die Tierdressuren erleben will, hat dazu bis Sonntag Gelegenheit. Vorstellungen sind Freitag, 16 Uhr, Samstag 16 und 19 Uhr sowie Sonntag 11 Uhr. Bei unserer Kartenverlosung für die Vorstellung am Sonnabend, um 19 Uhr, haben je eine Logenkarte gewonnen: Edith Merkel (76) aus Roßwein, Katja Wenzel (33) aus Döbeln, Ina Fischer (48) aus Döbeln, Uwe Voss (60) aus Zschaitz, Josefine Tzschoppe (30) aus Großweitzschen, Marion Heinzmann (63) aus Döbeln, Günter Walter (67) aus Leisnig, Yvette Kunath (47) aus Döbeln, Jenny Busch (30) aus Döbeln und Anja Stein (41) aus Döbeln. Die Karten sind namentlich an der Abendkasse hinterlegt (Ausweis zum Nachweis nicht vergessen).

Von Thomas Sparrer