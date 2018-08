Döbeln

Thank you very much – ich danke Ihnen sehr. Das sind Worte, die Strafrichter selten von Angeklagten hören. Am Dienstag bedankte sich ein Ugander so auf englisch bei Strafrichterin Christa Weik im Amtsgericht Döbeln für ihre Entscheidung. Dem Studenten der TU Bergakademie Freiberg lagen brutale Taten zur Last. Und am Ende fand wieder das alte Sprichwort Bestätigung, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht ist.

Rückreise von Komparsen-Job

Der 29-Jährige soll in den Abendstunden des 15. Mai 2017 im Zug von Leipzig nach Döbeln einem anderen Afrikaner eine Bierflasche über den Schädel gezogen haben. Einen anderen habe er auf dem Döbelner Hauptbahnhof getreten und mit Fäusten geschlagen. Der wollte schlichten. Zweimal gefährliche Körperverletzung lag dem Studenten zur Last. Vier Zeugen sollten zu dieser Auseinandersetzung aussagen, nur einer war bei Gerichte erschienen. Die Afrikaner waren damals auf der Rückreise von Hohenfels in der bayerischen Oberpfalz, wo sie als Komparsen bei einer Übung der U.S. Army gearbeitet hatten.

Böser Vergleich mit Idi Amin

„Meine Freunde und ich kamen von Arbeit. Er hat mich provoziert. Ich habe gesagt, dass er aufhören soll, aber er hat immer weiter gemacht. Ich habe die Flasche geworfen. Es war ein schwerer Fehler", sagte der Student auf englisch, das ist neben Swahili Amtssprache in Uganda, und der Dolmetscher übersetzte. Richterin Weik, die näher am Angeklagten saß und ebenfalls englisch kann, hat auch herausgehört, dass der andere den Angeklagten als Idi Amin bezeichnet hatte. Idi Amin regierte Uganda von 1971 bis 1978 diktatorisch. In der Liga der bösen Männer dieser Welt spielt er nach Hitler, Stalin und Pol Pot ganz vorne mit. Verständlich, dass sich normale Leute, wie der ugandische Student, nicht gerne mit so einem vergleichen lassen.

Arbeitsschuhe oder Sneaker?

Den anderen Afrikaner will der Angeklagte nicht getreten und geschlagen, sondern lediglich geschubst haben. Das sagte dieser am Zeugentisch anders aus, sprach von Schlägen und Tritten mit den Füßen, die in schweren Arbeitsschuhen steckten. Auch dass der 29-Jährige dem Pöbler im Zug die Bierflasche über den Kopf geschlagen und nicht geworfen hat, sagte dieser Zeuge. „That is totally not true“ (das ist absolut nicht wahr) – so kommentierte der Angeklagte diese Aussage. Er habe zudem auch keine Arbeitsschuhe sondern Sneaker getragen.

Schlag oder Wurf?

Schlag statt Wurf – so sicher ist das trotz des Beharrens des Zeugen nicht. Wie sich auf Nachfrage des Angeklagten herausstellte, kam der Mann gerade aus dem Fahrradabteil. Er konnte, wie es Staatsanwältin Angelika Rickert und Richterin Weik beurteilten, den Wurf der Flasche auch als Schlag interpretiert haben. Zwar hatte der Geschädigte eine Platzwunde davongetragen, wollte sich aber nicht vom Notarzt behandeln lassen. Anzeige hatte er auch nicht erstattet. Auch der andere, den der Student geschlagen und getreten haben soll, hatte keinen Strafantrag gestellt.

Eins, fünf, drei – das Verfahren ist vorbei

Um den Vorfall restlos aufzuklären, hätte es weiterer Zeugen bedurft, die aber nicht erschienen waren. Beim Tritt gegen den anderen Afrikaner ging Richterin Weik von einfacher Körperverletzung aus – ein Antragsdelikt, bei dem die Staatsanwaltschaft grundsätzlich nur ermittelt und Anklage erhebt, wenn der Geschädigte dies wünscht. Den Wurf oder Schlag mit der Bierpulle wertete Richterin Weik als minder schweren Fall der gefährlichen Körperverletzung. Sie regte an, das Verfahren wegen geringer Schuld gegen eine Arbeitsauflage von 100 Stunden einzustellen. Staatsanwältin Rickert fand diesen Vorschlag gut, wollte den Studenten ungern bestraft sehen. Der wiederum stimmte der Einstellung des Verfahrens dankbar zu. Richterin Weik gab ihm noch mit auf den Weg, solche Beleidigungen künftig an sich abperlen zu lassen. „Idi Amin ist tot. It doesn’t matter (es macht nichts).“ Leistet der 29-Jährige die 100 Stunden macht es wirklich nichts mehr, was sich damals im Zug abspielte – zumindest im strafrechtlichen Sinn. Ohne Urteil mit Schuldspruch gilt er weiterhin als unschuldig und einen Eintrag im Strafregister gibt es natürlich auch nicht.

Von Dirk Wurzel