Hainichen

Am Sonntagvormittag ist es auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Frankenberg zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren insgesamt drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Drei Personen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus

Unklar ist bis jetzt, wie es dazu kommen konnte. Nach Angaben der Ermittler krachte eine 57-jährige Toyota-Fahrerin auf der linken Fahrspur auf des Heck des vor ihr fahrenden Audis. Danach lenkte sie nach rechts und stieß mit einem dort fahrenden VW zusammen. Dabei zogen sich sowohl die 57-Jährige als auch der 25-jährige VW-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie nach Angaben der Polizei schließlich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Von ap/DAZ