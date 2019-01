Döbeln/Hartha

Geht man so mit seinem Schwiegervater in spe um? Diese Frage bewegte Jugendrichterin Marion Zöllner in einem Prozess am Amtsgericht Döbeln. Dort hatte die Staatsanwaltschaft einen jungen Mann angeklagt, zweimal den Vater seiner Freundin angegriffen zu haben. Einmal am 29. Dezember 2017, ein weiteres Mal am 24. Januar 2018. Im Dezember habe er dem Mann einen Faustschlag versetzt. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und war kurz bewusstlos. Im Januar muss es deutlich heftiger zugegangen sein. Da soll der nunmehr 20-jährige Deutsche dem Vater seiner Freundin einen Finger ins Auge gerammt haben. Auch die junge Frau habe er verprügelt, sogar, als sie schon am Boden lag. Ihrem Vater habe er gedroht, ihn mit einem Messer zu töten, wenn er die Polizei rufe, so dass zusätzlich zur Körperverletzung auch noch Bedrohung angeklagt war. Und Sachbeschädigung. Denn er habe gegen das Aquarium getreten, wodurch eine Scheibe zerbarst und das Wasser auslief.

Verfolgungswahn und Stimmen

„Ich habe durch die Drogen Stimmen gehört und hatte Verfolgungswahn“, sagte der junge Mann, der die Tatvorwürfe im Großen und Ganzen einräumte. Vom Crystal-Meth sei er mittlerweile losgekommen und beginne nun eine weitere Therapie. Bedroht habe er den Vater seiner Freundin jedoch nicht. „Ich habe erst gesagt, wenn er die Polizei ruft, verpasse ich ihm noch eine.“ Später habe er angekündigt, sich mit dem Messer selbst etwas antun zu wollen.

Paar lebt trotzdem zusammen

Das bestätigte die Freundin des jungen Mannes als Zeugin. Auch den Angriff auf sich schilderte die junge Frau. „Ich lag auf dem Boden und er hat mit den Füßen gegen mein Gesicht getreten.“ Auf die Beziehung hat sich das nicht negativ ausgewirkt. Mittlerweile lebt das Paar zusammen und mit den Schwiegereltern in Hartha ist auch wieder alles schick. Dem Vater seiner Freundin würde nur nicht gefallen, dass er keine Arbeit habe, sagte der Angeklagte.

Auch auf Schwiegermutter losgegangen

Gelernt hat er keinen Beruf, die Schule verließ er ohne Abschluss. Aber mit der Jugendgerichtsbarkeit kennt er sich seit seinem 15. Lebensjahr aus. Bekam gleich bei seiner ersten Verurteilung wegen Körperverletzung drei Wochen Jugendarrest aufgebrummt. 2018 kassierte er am Amtsgericht Döbeln wegen dieses Deliktes in Tateinheit mit Beleidigung eine Geldstrafe per Strafbefehl. Er hatte die Mutter seiner Freundin geschlagen und böse beschimpft.

Aus Bedrohung wird Nötigung

Diese Geldstrafe bezog Richterin Zöllner in die Gesamtstrafe ein, die sie nun wegen dreimaliger Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung verhängte. Die angeklagte Bedrohung war zu versuchter Nötigung geworden, weil der 20-Jährige seinem Schwiegervater mit Schlägen drohte, damit dieser die Polizei nicht ruft. Die kam aber trotzdem, deswegen nur der Versuch.

Heftige Ausraster

„Die Schuldfähigkeit des Angeklagten war nicht beeinträchtigt. Er hatte noch eine gute Erinnerung an das gesamte Geschehen“, sagte Richterin Zöllner, als sie das Urteil begründete. Das sieht eine Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu zehn Euro als Rechtsfolge für die Ausraster vor. „Die Verletzungsfolgen waren erheblich. Sie haben ordentlich zugeschlagen“, würdigte die Richterin den Faustschlag gegen den Schwiegervater am 29. Dezember. „Die Familie sollte eigentlich ein Ort der Sicherheit sein, da will keiner geschlagen werden. Es ist heftig, was sich hier abgespielt hat“, sagte Marion Zöllner. Entgegen anders lautender Empfehlung der Jugendgerichtshilfe verurteilte sie den 20-Jährigen nach dem Strafrecht für Erwachsene.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel