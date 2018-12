Roßwein

Die Augen des vierjährigen Timo leuchten. Es ist der 24. Dezember, Vormittag, in einem Haus an der August-Bebel-Straße. Gerade hat er das bunte Paket geöffnet, das ihm der Weihnachtsmann überreicht hat. Zum Vorschein gekommen ist der Plüsch-Dalmatiner Marshall – eine der Hauptfiguren einer bekannten Trickfilmreihe. Der Roßweiner Junge ist überglücklich. Ein großer Wunsch von ihm ist gerade in Erfüllung gegangen. Auch seine kleine Schwester Mila Sophie freut sich. Der gute Alte hatte für die Einjährige eine Puppe aus seinem großen Sack geholt.

Timo will Weihnachtsmann sein Zimmer zeigen

Während Timo ganz aufgeschlossen dem Weihnachtsmann sein Zimmer zeigen möchte, bleibt die kleine Mila Sophie noch etwas skeptisch und lieber bei Papa David Prinz auf dem Schoß sitzen. Schließlich hatte der weißbärtige Mann mit dem roten Mantel und den schwarzen Stiefeln so eine komische Rute dabei. Doch die muss der Weihnachtsmann bei so lieben Kindern nicht benutzen.

„Meine Frau Daniela arbeitet noch. Sie ist in einem Zentrallager einer Handelskette tätig. Da wird sie auch heute gebraucht. Nach dem Mittag erwarten wir sie. Am Abend wird dann zusammen mit den Großeltern gefeiert“, berichtet David Prinz, selbst Gerüstbauer. Seine Frau hat mit den beiden Kindern die Wunschzettel gemalt und dann an den Weihnachtsbaum im Roßweiner Rathaus gehängt.

Drei Wünsche vom Weihnachtsbaum erfüllt

Wie jedes Jahr erfüllt der Bürgermeister mit Stadtratskollegen einige dieser Wünsche. Drei Familien wurden diesmal am Montagvormittag beglückt – Mila Sophie und Timo Prinz waren die ersten, die Harald Büttner als Weihnachtsmann besuchte. Schon seit 37 Jahren mimt der Roßweiner den gutmütigen Knecht Ruprecht – im Auftrag der Stadt, aber auch privat für Bekannte und Freunde. Nach den drei Terminen am Vormittag hat er noch zehn weitere von nachmittags bis abends zu absolvieren. Ganz schön anstrengend, den schweren Geschenke-Sack die Treppen hinaufzuschleppen. Und noch einen Nachteil hatten die Weihnachtsmann-Einsätze all die Jahre: „Bei der eigenen Tochter war ich da Heiligabend nur selten.“ Das wurde nachgeholt: Dieses Weihnachten feierte der 62-Jährige bei seiner Tochter, die längst erwachsen ist

Von Olaf Büchel