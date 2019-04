Döbeln

Äpfel ernten schon im April – diese botanische Sensation ist gerade in einem Döbelner Kleingarten zu bestaunen. Lothar Schmidt, nicht nur Vize-Bürgermeister der Stadt Döbeln, sondern auch diplomierter Gartenbauingenieur, hat die DAZ auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht. Er hat hin und wieder in der Kleingartenanlage „Am Wiesengrund“ an der Oschatzer Straße zu tun – und dort ist dem Experten diese Laune der Natur sofort aufgefallen. Oder handelt es sich vielleicht um eine besondere Züchtung? Schmidt will nun dieser Frage nachgehen. „Auf jeden Fall ist es der allererste Früchte tragenden Apfelbaum um diese Jahreszeit nördlich der Alpen“, weiß der Gartenfreund.

Im Süden keine Besonderheit

Blüten und Früchte gleichzeitig – im Süden Europas, wie in Italien oder Spanien – keine Besonderheit und gerade bei Zitruspflanzen häufig zu beobachten. Weiter nördlich, so auch in Deutschland, ist das viel seltener zu sehen – bei Apfelbäumen bislang nur im Herbst. So im Oktober 2016 im niedersächsischen Rahmstorf oder im September 2017 im Münchner Stadtteil Hadern. Dort vermuteten Botaniker den Klimawandel als Ursache. Lothar Schmidt hat einen Pomologen, also einen Obstbaukundler, konsultiert, um gemeinsam mit ihm die Döbelner Sensation zu erforschen. „Vielleicht wird ja dieser Apfelbaum am Wiesengrund zu unserem Baum der Erkenntnis“, sagt Schmidt.

Das Wunder mit eigenen Augen sehen

Alle, die das kleine Wunder gern mit eigenen Augen sehen und erste Ergebnisse der Nachforschungen erfahren möchten, haben diesen Montag Gelegenheit dazu. Lothar Schmidt ist selbst von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr vor Ort. Dabei weiht er die Besucher auch in die großen und kleinen Geheimnisse rund um den Apfelbaum und das Kleingartenwesen ein. Einfach durch den Haupteingang die Gartenanlage betreten und dann dem geraden Weg bis zum Wunder-Baum folgen.

Von Olaf Büchel