Leisnig. Zum diesjährigen Neujahrsempfang ehrte Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Freitag Sigga Dobosch für ihre Arbeit für den Schulverein Peter Apian. Zudem nahm Siegfried Bretsch die Ehrung stellvertretend für den Geschichts- und Heimatverein Leisnig entgegen. Im Verlaufe der Veranstaltung bat das Stadtoberhaupt Generalmajor Walter Spindler vom Ausbildungskommando der Friedrich-Olbricht-Kaserne in Leipzig darum, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Goth ließ zu Beginn der Veranstaltung das Jahr 2016 revue passieren und damit zwölf anspruchsvolle Monate mit mehreren bewegenden Momenten, wie er es formulierte.

Vieles, was Leisnig weiter bringt

Goth ging ebenso auf das Tötungsverbrechen auf dem Leisniger Markt am 16. September ein wie auf vieles, was die Stadt weiter gebracht hat und noch weiter ausstrahlen wird in das neue Jahr. Dazu zählen einige derzeit laufende und in Vorbereitung befindliche Bauprojekte wie der Neubau eines Verbindungsgebäudes beim Archivdienstleister DMI, der Servicewerkstattbau von Fischer Nutzfahrzeuge in Nicollschwitz oder der geplante Hospizbau der Lebenszeit gGmbH.

Die Laudatio für Sigga Dobbosch sprach mit Ulrike Hünerfauth die Frau, die Sigga Dobosch 2009 in das Amt der Vereinsvorsitzenden folgte. „Keine andere Person im Schulverein hat diese Auszeichnung so sehr verdient“, so Hünerfauth. Sie würdigte dabei nicht allein Doboschs Wirken innerhalb des Schulvereins, sondern wies auch darauf hin, dass die ehemalige Schulleiterin mit Überzeugungskraft und Einsatzbereitschaft für den Erhalt der Schule gekämpft hatte wie kein anderer. Dieses Engagement reichte sogar bis hin zu einer Klage gegen den Mitwirkungsentzug des Freistaates Sachsen.

Überzeugungskraft für Apian-Schule

Unter Doboschs Wirken wurde die Ausbildungsmesse an der Leisniger Schule etabliert, die dieses Jahr, zu ihrem zehnjährigen Bestehen, solche Ausmaße angenommen hat, dass sie in die Hartharena umzieht und dort auch noch mehr Schüler aus der Region erreichen kann. Zudem hatte Sigga Dobosch die Idee für den jährlichen Theaterabend an der Schule. Und auch das große Jahrgangstreffen, in diesem Jahr am 10. Juni, sei ohne sie nicht denkbar.

Mit bewegenden Worten dankte Sigga Dobosch für die Ausszeichnung, nicht ohne drauf hinzuweisen, dass dies ohne die Unterstützung von Kollegen, Eltern und weiteren Mitstreitern die ganze Zeit nicht möglich gewesen wäre. In diesem Jahr möchte sie aus dem Vorstand des Schulvereins ausscheiden. Die Laudatio für Siegfried Bretsch, der stellvertretend für den Heimatverein ausgezeichnet wurde, sprach Generalmajor Walter Spindler.

Verbindender Name: Friedrich Olbricht

Als verbindendes Element zwischen der Leipziger Kaserne, wo er das Ausbildungskommando leitet, und der Stadt auf dem Berge bezeichnete Spindler den in Leisnig geborenen Friedrich Olbricht – als General der Wehrmacht am 20. Juli 1944 beteiligt am Attentat auf Adolf Hitler – dessen Namen die Ausbildungskaserne in Leipzig trägt. Spindler würdigte den Heimatverein für seine konsequenten Bemühungen dafür, dem deutschen Widerstand ein Gesicht und den ihm gebührenden Raum zu geben, damit nachfolgende Generationen sich damit auseinander setzen können. Bretsch nahm die Auszeichnung mit dankenden Worten stellvertretend für viele gute, fleißige, fantasievolle Mitarbeiter des Vereins entgegen mit den Worten: „Ich bin das ja nicht allein gewesen.“

