Döbeln/Sayda

„Es schwinden jedes Kummers Falten, so lang des Liedes Zauber walten“. Zu dieser Erkenntnis kam schon Friedrich Schiller. So gesehen haben die Mitglieder des Stadtsingechores ein Wellnesswochenende hinter sich. Denn es erklangen während des Chorlagers jede Menge Lieder, die ihren Zauber entfalten konnten. Wenn der Stadtsingechor Döbeln die Jugendherberge in Sayda bevölkert, dann treffen Altvertraute aufeinander. Immerhin ist seit 1995 jeweils ein Märzwochenende für die Döbelner reserviert. Somit absolvierte der Chor in diesem Jahr die „Silberne Chorwerkstatt“ unter Leitung von Chorleiterin Lisa Häntzschel. Sie hat das Licht der Welt erblickt, als die Sängerinnen und Sänger das erste Mal in Sayda probten. Anlässlich de Jubiläums überraschte das Team der Herberge mit einem Festessen als Dankeschön für die jahrelange Zusammenarbeit.

Zwei Konzerttermine bestimmten im wesentlichen den Inhalt der Proben – der Auftritt zum Blütenfest in Leisnig am 28. April und der gemeinsame Auftritt mit „Colours of Gospel“ München am 21. Juni in der Technitzer Kirche. Deshalb umfasste das Repertoire sowohl Schuberts „Forelle“ als auch Gospelgesänge aus verschiedenen Ländern. Des weiteren erfolgte die Vorstandswahl. So wurde Thomas Kurze erneut zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. Ein Anliegen des Vereins ist es unter anderem, neue Mitglieder zu gewinnen. Deshalb beteiligt sich der Chor an der „Woche der offenen Chöre“ und lädt für Donnerstag, dem 11. April, Sangesfreudige ein, vorbeizuschauen. Treff ist immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr im Kunstgebäude des Lessing-Gymnasiums.

Von Dagmar Franke