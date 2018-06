Sitten

Mc Donalds vernichtet den Regenwald! Das wissen die Mädchen und Junge der Emil-Naumann-Grundschule Sitten, Ortsteil von Leisnig in Mittelsachsen, seit ihrer Projektwoche „Welt der Tiere.“ Regina Oldenburg, Bibliothekarin in Bockelwitz und seit Jahren passionierte Schulfotografin, empfängt die Kinder zum Abschluss der Projektwoche am Freitag in einem Klassenzimmer.

Friderike Rößiger (ganz rechts) aus der ersten Klasse hatte zum Thema Tiere für die Projektwoche schon mal etwas vorbereitet: Ihre „Welt der Tiere“ besteht aus einem aus Karton gebastelten Wald voller wilder Bewohner. Quelle: Bartsch Bartsch

Auf Feuerland gaben Indianer Signale

Die weit gereiste ältere Dame erklärt, warum Feuerland so heißt: Weil die Indianer damals Segelschiffe mit Lagerfeuern entweder an Land oder auf Klippen lotsten – oder sich auch selbst untereinander mit Feuern aus der Ferne verständigten.

Gefiederfarbe kommt vom Futter

Warum die Flamingos rosa sind, weiß sie auch. Und dann eben das mit Mc Donalds: Das Unternehmen ist nach ihren Worten der größte Fleischabnehmer von Rindern, für deren Haltung und Ernährung der Regenwald abgeholzt wird. „Irgendwann wird uns allen die Luft zum Atmen ausgehen, die der Regenwald produziert.“

Was Menschen mit der Welt anstellen

Es ging also nicht allein um die Welt der Tiere, sondern um die der Menschen und um das, was diese alles mit der Welt anstellen - auch zu ihrem Schaden. In zwei Gruppen hatten die Kinder in ihrer Projektwoche die Zooschule in Leipzig besucht. Ihre Klassenzimmer gestalteten sie danach wie die einzelnen Bereiche im Zoo. In vielen Zimmern hängen aus Papier ausgeschnittene Lianen. Im Afrika- Zimmer baumeln Affen von der Decke.

Anakonda auf dem Fußboden

Im Zimmer „Südamerika“ ist die längste Schlange der Welt – mit bis zu neun Metern die Anakonda – aus Papier auf den Boden geklebt. Daneben liegt ein Zollstock zum Nachmessen. Das Beste an der Schlange: Das Zackenmuster auf ihrem Rücken zeichneten die für dieses Zimmer verantwortlichen Kinder selbst, jeder etwa einen Meter oder auch etwas weniger, wenn es langweilig wurde. Es passte dann schon mit den neun Metern.

Zum Abschluss am Freitag besuchten alle Schüler in Gruppen alle Klassenzimmer und damit Kontinente. Dabei hatten sie Quizfragen zu beantworten, zum Beispiel die mit den rosa Flamingos: Es liegt an den kleinen Krebsen, die die Vögel fressen.

Von Steffi Robak