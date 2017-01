Waldheim. Im Mortel rotieren die Pistenpräparierer. Während Dr. Andreas Liebau den Schnee auf der Aufsprungbahn mit Langlaufskiern festtritt, nutzen Andreas Schönberg und René Kupfer Radlader als Pistenbullys und präparieren den Auslauf. Schließlich muss alles tipptopp sein, wenn am Wochenende das Testspringen im Mortel steigt. Der eigentliche große Wettkampf ist für Anfang Februar angedacht, wenn das Wetter mitspielt

Todesmutig zu Tale

Die DAZ hat schon mal im Mortel vorbei geschaut und die Schanzenanlage getestet. Waldheim-Reporter Dirk Wurzel hat sich seine Slalomskier von Head an die Füße geschnallt und sich todesmutig zu Tale gestürzt. Aber nur den kleinen, etwa 60 Zentimeter hohen Schanzentisch genommen. Denn der Alpinskibegeisterte hat es eigentlich lieber, wenn beide Bretter immer schön den Kontakt zum Schnee behalten. Dennoch hat es einen Heidenspaß gemacht, im Mortel den Sprung zu wagen. „Das ist nicht gefährlich, wenn man nicht übertreibt. Jeder, der in den Alpen eine rote Pisten runter kommt, schafft auch unsere Schanze“, sagt Dr. Andreas Liebau, Mitorganisator des Waldheimer Skispringens. „Stimmt“, sagte sich Waldheim-Reporter Wurzel, als er sicher und sturzfrei mit ausladendem Schwung die Talfahrt im Auslauf bis zum Stillstand abgebremst hatte. Und wieder hinauf stieg, um erneut zu springen.

Jeweils 14 Uhr können die Skispringer am Sonnabend und Sonntag im Mortel üben. Das geschieht auf eigene Gefahr und unter Ausschluss der Haftung. Schlittenfahrer sind auch willkommen, jedoch nicht auf der Schanze, sondern am Rodelhang, der ja schon jetzt kräftig genutzt wird. Und wer bei dem Spektakel nur zuschauen will, kann am Wochenende natürlich auch gern in den Mortel kommen.

Vereister Anlauf – weite Sprünge

Die Skier des Reporters dienten übrigens am Mittwoch gleich als Maß für die Anlaufspur. Die Tischler bauen eine Schablone, mit der Dr. Liebau und seine Mitstreiter die Spur präparieren, quasi Rillen in den Schnee drücke. Diese besprühen sie dann mit Wasser und vereisen sie. Schließlich müssen die Springer ordentlich Schmackes drauf haben, um vorzeigbare Weiten zu springen.

Von diw