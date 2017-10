Skulpturen am Lutherweg: Leisnig macht mit

Die Stadt Leisnig beteiligt sich am Projekt „Kunst am Lutherweg“. Zusammen mit weiteren Kommunen sowie dem Kulturverein Schaddelmühle sollen entlang des Weges Kunstwerke zum Verweilen einladen. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) arbeitet mit in der Jury, welche die Kunstwerke auswählt.