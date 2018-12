Ostrau

19 Mal Kartoffelfest hat es in Ostrau bislang gegeben, doch so pompös wie die 20. Ausgabe war es noch nie. Das verspricht Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU), der mit Hilfe seiner Verwaltung, der Ostrauer Agrar AG, der Zschaitzer Landfrauen und vieler Sponsoren das größte Programm in der Geschichte des Festes auf die Beine gestellt hat.

„Etwas Besonderes ist es schon, dass das Fest bereits am Freitagabend beginnt“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Das soll der Abend für die Jugend sein. Das bekannte DJ-Duo Stereoact legt auf. Dazu kommt mit Michél Krause alias Airdice aus Leisnig ein Lokalmatador der Region nach Ostrau – und das gratis.

Sohn des Smokie-Sängers auf der Bühne

Fünf Euro Eintritt werden erst für den Sonnabend erhoben, wenn am Abend als Höhepunkt „Spirit of Smokie“ auf der Bühne stehen. Bei der Band, die aus England anreist, steht Dean Barton – Sohn des 1995 verstorbenen Smokie-Sängers Alan Barton – am Mikrofon. Dazu ist Chris Normans Gitarrist Andy Whelan mit von der Partie. Den Bass spielt Graham Kearns, der schon mit Sisters of Mercy und Alan Barton auf Tour war.

Vorher spielt zudem der Beatclub Leipzig mit rockiger Musik auf und bringt das Publikum in Stimmung. Auch Schlagerfreunde kommen nicht zu kurz: Am späten Nachmittag steht ein Andrea Berg-Double auf der Bühne.

Kartoffelkönig muss sich auskennen

Das Programm am Sonnabend beginnt diesmal schon um 14 Uhr mit der Krönung des Kartoffelkönigs. „Wir wollten diese Ehrung etwas aufwerten“, erklärt Schilling. Mehr Aufmerksamkeit und ein höherer Schwierigkeitsgrad bei der Wahl zum König oder – wie 2017 – zur Königin sollen dazu beitragen. „Die schwerste Kartoffel zu haben, reicht allein nicht mehr aus. Es wird dazu noch ein Quiz geben, mit dem man Gewichtspunkte wieder aufholen kann“, sagt der Bürgermeister.

Mehr Spezialitäten aus der Knolle

Gekostet werden darf auch – erstmals im ausgeweiteten Kartoffelpavillon der Ostrauer Agrar AG, die die Kartoffeln spendet, und der Zschaitzer Landfrauen, die neben gedämpften Kartoffeln mit Quark auch Kartoffelpuffer und andere Spezialitäten anbieten. Bäcker Wentzlaff aus Wermsdorf backt zudem Kartoffelbrot.

Den Abschluss bildet der Frühschoppen am Sonntagvormittag, bei dem die Jahnataler Blasmusikanten aufspielen und ein Fass Freibier spendieren wollen.

Von Sebastian Fink