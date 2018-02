So schön ist der Fasching in Leisnig, Großweitzschen, Schrebitz, Hasslau oder Limmritz

Region Döbeln. In Leisnig wird in diesem Jahr großer Maskenball gefeiert, das Schrebitzer Vereinshaus verwandelt sich in ein Krankenhaus und im Ossiger Sonnenhof nimmt der Karnevalsclub Haßlau die Gäste mit auf eine Höllenfahrt. Die Westewitzer Muldenschiffer sind auf Obst und Gemüse gekommen und die Zschaitzer Narren haben etwas gegen Untätigkeit. Die Mottos des diesjährigen Faschings in der Region Döbeln sind so bunt, wie es sich für die fünfte Jahreszeit gehört. Hoch her ging es in den Sälen und Hallen am vergangenen Wochenende.

Von Olaf Büchel