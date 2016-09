Ossig. Er ist wieder da: Das Landhotel Sonnenhof in Ossig hat seit Sonnabend offiziell wieder für Besucher geöffnet. Rund zehn Jahre nach der Schließung des Hauses haben die Geschäftspartner Thomas Partzsch und Markus Weinert das Haus mit einem großen Fest wieder in betrieb genommen. Ein Ereignis, das weit über die Grenzen Ossigs hinaus strahlte.

Schon zu Beginn ab 11 Uhr waren die Zufahrtsstraßen links und rechts mit Autos gesäumt. Vor der Rezeption bildete sich schnell eine Menschenschlange, die bis in die Einfahrt hinaus reichte. Alle wollten bei einer Führung einen Blick in die 27 Zimmer und zwei Suiten werfen, die das Hotel zu bieten hat. Dementsprechend zufrieden über diesen Andrang zeigte sich auch Gastronom und Hotelier Markus Weinert. „Wir haben schon auf einen großen Andrang gehofft. Ich denke, dass heute 1500 bis 2000 Gäste kommen werden. Wir haben noch Live-Musik heute Abend und feiern bis in die Nacht“, sagte ein gestresster, aber auch glücklicher Gastgeber. „Wir haben lange auf diesen Tag zugearbeitet und ich spüre jetzt Erleichterung und Zufriedenheit. Ich gehe mit einem guten Bauchgefühl heran.“

Das musste sich bei Investor Thomas Partzsch erst einstellen, wie er bei seiner kurzen Begrüßungsrede auf der Bühne von Moderator Oliver Rühle einräumte. „Anfangs ist mir nicht ganz wohl gewesen dabei. Das ist eine absolute Herausforderung und ein finanzielles Risiko. Aber das ist ein supertolles Team, mit dem wir das gestemmt haben und ich hoffe, dass nicht nur heute die Sonne über dem Sonnenhof scheint“, sagte Partzsch, der zugleich die Hilfe des Landratsamtes Mittelsachsen, des Bauamtes Döbeln und des Roßweiner Bürgermeisters Veit Lindner (parteilos) lobte.

Letzterer war ebenfalls zur Eröffnung gekommen und voller Überschwang für das neu gestaltete Haus mit Bowling- und Kegelbahnen, Streichelzoo, Kulturscheune und Restaurant. „Es ist schön, endlich wieder hier in Ossig den alten Sonnenhof aktiviert zu sehen. Ich sehe hier viele Ossiger, Roßweiner und Döbelner. Das hier ist nun Ihr Anlaufpunkt für Bowling, Schießen und wenn Besuch kommt“, rief er die Gäste zur Teilhabe auf.

Tatsächlich waren aber auch viele Gäste von weiter außerhalb nach Ossig gekommen. Wolfram Bauer aus Döbeln hatte einst selbst im alten Sonnenhof gearbeitet und zeigte sich begeistert vom Umbau und den vielen. Besuchern. „Von der Masse her war es damals leider spärlich. Wir werden uns noch die Zimmer anschauen, wo wir früher für Sauberkeit und Ordnung zuständig waren.“ Bärbel und Gerhard Meese kamen aus Forchheim bei Waldheim zu Besuch, „weil es uns interessiert. Das Ambiente ist richtig schön. Und es wird viele organisiert, was die anderen nicht geschafft haben. Hoffentlich Klappt es diesmal“, sagte Gerhard Beese.

Die Voraussetzung sind gut. Markus Weinert konnte berichten, dass die Reservierungen über den Erwartungen lägen. Für die Eventscheune gebe es 2017 schon nur noch zwei freie Termine.

Von Sebastian Fink